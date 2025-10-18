Foto: Ekrānuzņēmums/X/Andrejs Mamikins

VIDEO. Mamikins Krievijas televīzijā jau tā visiem apnicis ar stāstiem par Latviju, ka pats Solovjovs viņu noliek pie vietas 0

12:25, 18. oktobris 2025
Andrejs Mamikins, kurš agrāk pārstāvēja Latviju Eiropas Parlamentā, daudzkārt izcēlies ar saviem publiskajiem, negatīvajiem komentāriem par Latviju propagandas kanālos. Būtiski tikusi pārspīlēta situācija Latvijā, regulāri izskanējuši arī pilnīgi meli. Šoreiz tas ir apnicis pat tiem, kas viņu parasti uzklausa…

Marats soctīklā “X” ievietojis nelielu savu redzējumu un sarunas atstāstu, pievienojot arī video.

Viņš raksta: “Šis ir labs! Mamikins visiem Maskavas studijā bija tik ļoti apnicis ar saviem stāstiem par Latviju un par to, kā pie mums it kā diskriminē krievijas pilsoņus, ka propagandas armijas ģenerālis personīgi viņu nolika pie vietas.

Andrjuha ilgi un emocionāli stāstīja par kārtējo repatriantu, kurš ieradās Maskavā, un Solovjovs neizturēja un uzdeva absolūti taisnīgu jautājumu: “Bet kur tad ir problēma? Kad ieradies Maskavā uz staciju, tad uzreiz dodies uz tuvāko policijas iecirkni”.

Šajā jautājumā ir grūti nepiekrist bijušajam divu itāļu villu īpašniekam.

Cilvēks ir atgriezies mājās, priekš kam no tā izdomāt traģēdiju, kas nepastāv?

Solovjova motivācija ir saprotama – pieredzējušam propagandistam ir jāparāda, ka Kremlis visu kontrolē, un ka Krievija spēj rūpēties par saviem pilsoņiem.

Mamikina nepatīkams stāsts par to, ka pensionārs ceļā uz Maskavu kaut kur apmaldījās Krievijā, viņam noteikti nav izdevīgs.

Kādu dienu Mamikins apgūs propagandas zinātni un iemācīsies sēdēt uz trim, bet dažreiz pat uz četriem krēsliem vienlaikus.

Bet mums pagaidām atliek tikai smaidīt, vērojot, kā Mamikins un Solovjovs kopā mēģina izdomāt elegantu paskaidrojumu, kāpēc Maskavā viņiem šie pensionāri nav vajadzīgi, bet Pleskavā viņiem ir īstā vieta.

Izrādās, ka Pleskavā un Pleskavas apgabalā ir daudz mājokļu, un tur ir klimats, pie kura šie pensionāri ir pieraduši, kā arī dzīves temps un atmosfēra ir līdzīgi. Jā, klimats pleskavā patiešām ir līdzīgs Latvijas klimatam.

Savukārt Maskavā un Sanktpēterburgā it kā klimats ir ekvatoriāls.”

