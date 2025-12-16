FOTO. VIDEO. Puče: Kāda jēga no valstsvīru braucieniem, atklājot kaut ko tādu, ar ko viņiem nav nekāda sakara? 0
Tagad modē svētceļojumi. Viens “stāsts” nesen bija uz Vatikānu, bet tagad piedāvāja aizšaut līdz Liepājai. Liepājas cietums tika nodots ekspluatācijā šogad, 22. septembrī. Ietaupīja 5,3 miljonus, lai gan celtniecības gaitā iztērēja 125 miljonus. Nu labi, liels cipars, bet arī liels cietums, – tā savu komentāru par valstsvīru un valstsievu komandējumiem iesāk TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče.
Viņš atgādina, ka 28. novembrī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) pavada Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču reģionālās vizītes ietvaros. Un tagad uzdosim jautājumu par prezidentu, saka Puče: “Kas tā par vizīti? Ko tas nozīmē? Ko viņš grib iesvētīt? Ko viņš grib redzēt? Viņš ir cietumus cēlis? Viņš ir cietumu eksperts? Nē!”
Lībiņa-Egnere septembrī taču vienreiz jau visu atklāja un nodeva – ko viņi tur dara? Viņiem nav ko darīt pilsētā? Viņiem nav ko darīt ministrijā, pilī? Brauc uz cietumu, skatās: “Klausies, nu šī krāsa, jā, šī ir laba izvēle, vai ne?”
Puče izceļ situācijas absurdumu: “Tātad, ja Rinkēvičs ir tur aizbraucis, tad cietums ir labs pašā laikā. Jēga no tāda brauciena – kāda? Pasakiet, kāda jēga no valstsvīru braucieniem, atklājot kaut ko tādu, ar ko viņiem nav nekāda sakara?”
Ja citi teiks, ka tas taču Valsts prezidents, tad Puče uzdod pretjautājumu: “Kāds sakars viņam ir ar cietumu, ar konkrētu būvi, par ko samaksājuši nodokļu maksātāji? Iesvētī kaut ko citu! Iesvētī atbildīgu cilvēku! Iesvētī politiķu bezdarbību, lai tā kļūst par darbību. Bet šajā gadījumā viņi paši tā kā bezdarbnieki mētājas pa pasauli. Cietumu grib redzēt. Ko vēl jūs gribat redzēt?!”
Jau ziņots, ka līdz ar jaunā Liepājas cietuma uzcelšanu ir plānots slēgt veco Liepājas cietumu. Tāpat nākamā gada vidū plānots slēgt arī Jelgavas cietumu, bet nedaudz vēlāk Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli. Jaunajā Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem – vīriešiem. Visā kompleksā ietilps sešas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, kopējā telpu plānotā platība – aptuveni 37 400 kvadrātmetri.