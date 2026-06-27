“Ne es, ne mans bērns valstij nav vajadzīgi…” Mamma atklāti par smago ceļu līdz palīdzībai bērnam 0
Bērna veselība un attīstība ir viena no jomām, kur vecāki ir gatavi ieguldīt gan laiku, gan ievērojamus finanšu līdzekļus. Taču ģimenēm, kuru bērniem nepieciešama speciālistu palīdzība, nereti šis process var būt vēl sarežģītāks.
Ar savu pieredzes stāstu redakcijā dalījās kāda mamma, kura audzina dēlu ar runas aizturi. Viņa norāda, ka, neskatoties uz valsts piedāvātajiem pakalpojumiem, ceļš līdz nepieciešamajai palīdzībai ir sarežģīts un saistīts ar ievērojamām izmaksām.
“Man dēlam runas aizture. Bija vājdzirdīgs, uztaisīja operāciju (par pilno apmaksu). Tagad dzird, bet ar runāšanu ne visai. Vajag iet pie logopēda un Montessori (privāta pirmsskolas izglītības iestāde). 300+ eiro mēnesī. Cenas logopēdam (valsts poliklīnīkā) aug ik pusgadu. No valsts pēc trīs gadiem divas reizes pa 10 apmaksātām nodarbībām. Lai iestātos logopēdiskā skolā, vajag iziet komisiju un pirms tam Vekslera testu (320 eiro). Secinājums – ne es, ne mans bērns valstij nav vajadzīgi,” stāsta mamma.
Lai noskaidrotu, kāds atbalsts bērniem ar runas traucējumiem Latvijā patiesībā ir pieejams, redakcija vērsās pēc skaidrojuma Nacionālajā veselības dienestā (NVD).
Bērniem ar runas traucējumiem valsts apmaksā logopēda, audiologopēda un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus
Kā norāda NVD, valsts nodrošina vairākus apmaksātus pakalpojumus bērniem ar runas traucējumiem, tostarp logopēda un audiologopēda palīdzību. Lai izvēlētos piemērotāko pakalpojuma saņemšanas vietu, vecākiem ieteicams iepriekš noskaidrot pieejamās ārstniecības iestādes, kurās pieejami valsts apmaksāti logopēda, audiologopēda un citi rehabilitācijas pakalpojumi. Tāpat var noskaidrot aptuveno gaidīšanas laiku. Šādu informāciju iespējams iegūt vietnē rindapiearsta.lv vai sazinoties ar Nacionālais veselības dienests pa informatīvo tālruni 80001234.
“Bērniem ar runas traucējumiem valsts apmaksā logopēda, audiologopēda un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Lai tos saņemtu, nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta, kurš izsniegs nosūtījumu pie rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta. Ar nosūtījumu valsts apmaksā audiologopēda pakalpojumu līdz 5 apmeklējuma reizēm, bet ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam, jo pakalpojuma saņemšanas laiks var būt arī ilgāks,” skaidro NVD.
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