Nē, tas nav tāpēc, ka tas nesīs neveiksmi: lūk, kāpēc jums nekad nevajadzētu nogalināt zirnekļus







Arahnofobija jeb bailes no zirnekļiem ir viena no visizplatītākajām fobijām pasaulē. Pat tiem cilvēkiem, kas norāda, ka nebaidās no zirnekļiem, tie bieži rada nepatiku. Daudziem cilvēkiem, sastopot zirnekļus savās mājās, ir ieradums tos nogalināt vai aizbiedēt, taču šāda rīcība bieži vien ir nepamatota un nevajadzīga. Zirnekļi, kas sastopami mājvietās, parasti nav bīstami un pat var būt ļoti noderīgi cīņā pret kukaiņiem.

Mazi zirnekļi, kas nonāk mājas telpās, nerada nekādus draudus cilvēkiem. Tā vietā zirnekļi ir vieni no labākajiem palīgiem cīņā ar kaitēkļiem, piemēram, mušām, odiem un pat prusakiem. Šie insekti, kas bieži vien pārnēsā dažādas slimības, var radīt lielāku risku cilvēkam, nekā zirnekļi. Kontrolējot kukaiņu populāciju, zirnekļi palīdz novērst cilvēku inficēšanos ar dažādām slimībām, kuras var pārnēsāt citi insekti.

Lai gan zirnekļu izskats ne vienmēr ir patīkams, jāņem vērā, ka lielākā daļa zirnekļu sugas ir pilnībā nekaitīgas cilvēkiem.

Parasti zirnekļi aizstāvas, izmantojot savus zobus, taču tikai tādos gadījumos, ja viņi jūtas apdraudēti. Tomēr, maziem zirnekļiem, kas bieži vien ir sastopami cilvēka mājvietās, spējas nodarīt kaitējumu cilvēkiem ir ļoti ierobežotas. Viņu žokļi nav pietiekami stipri, lai caurdurtu cilvēka ādu, tāpēc tie parasti nav bīstami.

