Vecāki bērnu sportu bieži uzskata par bērnu karjeras iespējām, ne par fiziskām aktivitātēm, kuru pamatā ir prieks un veselības stiprināšana. Vecāki bērnu spēļu laikā bieži uzvedas neadekvāti, apkaunojot savus bērnus. Jo lielāki panākumi mūsu profesionālajā sportā, jo tam ir lielākas blaknes vecāku gaidās bērnu sporta izglītībā, skaidro žurnālists Raimonds Rudzāts, nosaucot šos vecākus par “ķertiem”, vēsta medijs “lsm.lv”.

Maija beigās plaši izskanēja ziņa, ka basketbola spēles laikā sakāvās divu deviņus gadus vecu spēlētāju vecāki. Un tas nav pirmais gadījums, kad jauno sportistu tuvākie cilvēki tik emocionāli pārdzīvo spēles laukumā notiekošo. Kā vēlamāk vecākiem atbalstīt savus bērnus ceļā uz sporta virsotņu iekārošanu, Latvijas Radio raidījumā Ģimenes studija” diskutē žurnālists Raimonds Rudzāts, Latvijas Basketbola savienības vecāku padomes vadītājs Aigars Armanovs un futbola treneris Māris Landmanis.

Armanovs skaidro, ka ir izveidots basketbola spēļu kodekss vecākiem, tas labi strādāja, “var teikt, ka situācija paliek labāka, ar dažiem izņēmumiem”. Kodeksu rakstīja pirms diviem gadiem, to darīja tāpēc, ka vecāku rīcība spēļu laikā pasliktinājās. Vecāki savos bērnos redz savu nepiepildīto sapni, iegulda līdzekļus, domā, ka viņa bērns ir labākais. Bieži vecāki aizmirst, ka par profesionāļiem kļūst tikai nedaudzi no visiem. Iespējams, ka no 300 topošajiem basketbolistiem nebūs neviens profesionāls spēlētājs, vai ir vērts tik ļoti emocionāli ieguldīties un cīnīties ar citiem vecākiem, jautā Armanovs.

Futbola federācija veic preventīvus pasākumus, rādot, ka šādas vecāku agresīvas darbības var novest pie sekām. Ir dažādas situācijas, kas dažos gadījumos saasinās. Kluba vadība un treneri ir sadarbībā, skaidro Landmanis. Vislielākie emociju kāpinājumi mēdz būt turnīros, kur vecāki mēdz pārkāpt robežas.

Emocionālāki vecāki ir sporta veidos, kur lielākas ambīcijas, publicitāte, hokejs vienmēr bijis “ķerto vecāku” sporta veids numur viens.

Pēc mūsu panākumiem basketbolā ir novērojams, ka vecāki ir agresīvāki, īpaši mazāko, jauniesācēju bērnu vecāki.

Piemēram, hokejā mamma pārrāpjas pāri bortam un augstpapēžu kurpēs iet sist tiesnesi, tēvs pēc spēles iesit sava bērna trenerim tā, ka treneris ir četras nedēļas hospitalizēts, šos gadījumus ir publiskojuši mediji.

Jo lielāki panākumi mūsu profesionālajā sportā, jo lielākas blaknes, uzsver Rudzāts.

Dažreiz bērni pieņem lēmumu, lai vecāki nenāk skatīties spēles, jo vecāku publiskās reakcijas apkauno bērnus.

Vecāki nāk runāt ar treneri, iejaucas viņa darbā, ir bijuši gadījumi, kad treneris saka bērnam ko vienu, bet vecāki no malas ko citu, tad bērns ir apmulsis – kam klausīt, komentē Landmanis.

Vai tiesnesis drīkst vecākus, kuru uzvedība ir nepieņemama, izraidīt no sporta spēles? Izrādās, tādi gadījumi ir bijuši.

Basketbola līgas finālā ir aizliegts izmantot taures un bungas. Ja pretinieku komandas bērniem vecāki sāk ūjināt, tas ir dīvaini. Ir gadījumi, kad izraida vecākus no spēles par neatbilstošu uzvedību, pauž Armanovs.

Vecāki, kas ūjina, traucē, visticamāk, ir paši to piedzīvojuši. Tas ir stāsts par sabiedrību kopumā. Ja vecāks kā izsakās, aizrāda trenerim vai tiesnesim, jārēķinās, ka bērni ģērbtuvēs bez pieaugušajiem šo situāciju pārrunās. Cietušais vienmēr būs bērns, uzsver Rudzāts.

