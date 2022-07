Neceļam cietumu, bet laižam lejā akcīzes nodokli! – iesaka Šmits Ieteikt







Didzis Šmits, Saeimas deputāts (ZZS) TV24 raidījumā “Ziņu Top” skaidroja tā: akcīzes nodoklis nav piesaistīts PVN, to aprēķina no litra. Skaidrs, ka akcīzes nodokļa samazināšana kaut kādā veidā samazinās valsts kopējos ieņēmumus. Aptuveni par 94,2 miljoniem eiro, kas ir vairāk nekā puse no Liepājas cietuma uzcelšanas izmaksām. Ja mēs apturētu šī cietuma būvi un laistu uz leju akcīzi, benzīna cena saglabātos vismaz tāda, kāda tā ir šobrīd Polijā.

Pēc Šmita rīcībā esošās informācijas, acīmredzot, tiek gatavots valdības lēmums uz Saeimas vēlēšanu laiku. Ja tas lēmums būs pareizs, lai tas ir uz vēlēšanām. Uzskatu, ka akcīzes nodoklis degvielai būtu jānolaiž līdz minimālajam līmenim, ko nosaka Eiropas Savienība. Tas ir plašāks jautājums, nevis tikai par to, ka tev un man ir dārgi ieliet bākā benzīnu…

Deputāts nav liels optimists: tas ir stāsts arī par uzņēmējdarbību: no valdības gudras rīcības ir atkarīgs tas, vai daudzi ražotāji izturēs energoresursu cenu kāpumu un nebankrotēs. Uz to lielu cerību nav. Tas izmaksu kāpums, protams, ir dramatisks, bet jautājums, vai tas ir līdzīgs kā maniem konkurentiem Lietuvā, Polijā, Igaunijā vai citur? Mēs tiksim galā, kaut būs grūti laiki – cenas pamazām nostabilizēsies.

Neizturami būs tad, ja kaimiņvalstīs ar visiem pieejamiem ES palīdzības instrumentiem būs daudz mazāka ražošanas pašizmaksa. Tad gan mums visa ražojošā ekonomika ir uz jautājuma zīmes. Tātad viena lieta ir sociālā jeb iedzīvotāju sadaļa. Šī unikālā situācija būs pirms visaptverošas ekonomiskās krīzes. Tad ir jautājums, vai šī ekonomiskā krīze iestāsies. Ja valstī apstākļi ražošanai tiks nodrošināti līdzīgi kā mūsu konkurentiem, krīze var arī neiestāties. Ja būs sliktāki, tad noteikti iestāsies.

Un tie ir tieši valdības un Saeimas jautājumi.