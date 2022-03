Foto: TASS/Scanpix/LETA

Nedaudz samazinājies slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits Ieteikt







Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies no 1094 līdz 1057, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikta 459 saslimušajiem. Kopumā pēdējās diennakts laikā tika stacionēti 127 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 138.

No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 420 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 39 – ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 5138 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par 20 mirušajiem inficētajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 1604 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 3534 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 12 413 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 41,4% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties – no 4650,2 līdz 4363,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 2028,9 līdz 1901,9.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 11 – 80-89 gadu vecumā un trīs – 90-99 gadu vecumā. No mirušajiem 14 personas bija nevakcinētas vai vakcinācijas kursu nepabeigušas, bet sešas – vakcinētas.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5455 ar Covid-19 inficētie.