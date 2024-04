“Nedrīkst aizmirst par reģionu cilvēkiem,” Vitenbergs par braukšanas maksas atlaidēm sabiedriskajā transportā Ieteikt







Vai tiks noņemtas esošās atlaides biļetēm reģionālajā sabiedriskajā transportā? Šāds jautājums tika aktualizēts TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs komentē, ka šādu jautājumu viņš ir uzdevis Satiksmes ministrijas pārstāvjiem: vai tiešām tiks atceltas esošās atlaides?

Vitenbergs uzskaita visas sabiedrības grupas, kas līdz šim ir saņēmušas braukšanas maksas atvieglojumus un secina:

“Goda ģimenes karte ir lieliski aizgājusi sabiedrībā un vecāki var saņemt 50% atlaidi šiem braucieniem un daudzbērnu ģimeņu bērni saņem 90% atlaidi. Un cilvēki to izmanto,” stāsta Jānis Vitenbergs.

Un, ja Liepāja un Daugavpils paliks bez šīm atlaidēm… Tas absolūti nav pareizais solis šīm cilvēku grupām šajos apstākļos atņemt šādu atbalstu uzskata Saeimas deputāts.

Vitenbergs atminas, ka cīņa ar Finanšu ministriju bija ļoti smaga, lai daudzbērnu ģimenēm šo atbalstu varētu panākt.

“Tā bija no “Nacionālās apvienības” savulaik tāda prasība. Un pēc ilgām diskusijām tā ir ieviesta. Un labi strādā. Tagad ar vieglu roku to noraut, es domāju, kā opozīcijas partija Saeimā, mēs to nepieļausim. Mēs nopietni sekosim līdzi, lai šāds pārsteidzīgs, neizdiskutēts solis netiktu ieviests.”

Ģimenēm ar bērniem, kas ikdienā mēro ceļu uz skolu, tad uz treniņiem, sabiedriskais transports ir lielas izmaksas.

Vitenbergs min, ka viņam nepatīk virziens, kādā iet ministrija. Viņaprāt, strādājot un domājot par pilsētniekiem, nedrīkst aizmirst arī par lauku reģionos dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

