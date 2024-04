“Daudzi pasažieri to nezina,” Lungevičs par biļešu cenām un patiesajām sabiedriskā transporta izmaksām Ieteikt







“Biļešu cenas aug un vietām strauji aug, bet no otras puses šie visi pārvadājumi ir valsts dotēti ļoti lielā apmērā – gan starppilsētu autobusi, gan dzelzceļa infrastruktūra,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” skaidro Agris Lungevičs, Madonas novada domes priekšsēdētājs (LZS/LRA).

Pasažieri no biļetēm nosedz trešdaļu, varbūt pusi no nepieciešamās summas.

Viņš uzskata, ka autotransporta direkcijas pārstāvjiem tas tautai būtu jāizskaidro.

“Pasažieris ne tuvu nemaksā to biļetes cenu, kas būtu nepieciešama, lai nosegtu pārvadājuma izmaksas. Ir reisi, kas ir pat 90% dotēti no valsts. Iedzīvotāji par biļetēm tikai 7-10% samaksā. Pārējo samaksā valsts, bet liela daļa cilvēku to nemaz nezina noteikti,” Lungevičs teic.