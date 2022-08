Krišjānis Kariņš Foto: Zane Bitere/LETA

“Neklausīsimies tik daudz, ko saka faktiski viens “Gazprom” kontrolēts uzņēmums!” mudināja premjers Kariņš Ieteikt







Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) spēs izkontrolēt to, lai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) esošie AS “Latvijas gāze” (LG) dabasgāzes krājumi valdības noteiktajā apjomā tiktu saglabāti mājsaimniecību vajadzībām, nevis iztirgoti citiem mērķiem, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” apliecināja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Jau ziņots, ka LG pagājušajā nedēļā vēstīja, ka nevarēs nodrošināt Enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna PGK. Tomēr vēlāk Ekonomikas ministrija (EM) un “Conexus” apgalvoja, ka Inčukalna PGK atrodas LG dabasgāzes krājumi, kas ir pietiekami mājsaimniecību vajadzībām gaidāmajai apkures sezonai.

Kariņš šorīt LTV atzina, ka LG publiskie paziņojumi varēja sabiedrībā radīt satraukumu, tomēr valdība ir uzlikusi LG pienākumu glabāt Inčukalna krātuvē mājsaimniecībām apkures sezonā nepieciešamo dabasgāzes daudzumu, un premjers esot pārliecināts, ka “Conexus” nodrošinās un izkontrolēs šī lēmuma izpildi.

“Caur “Conexus” mēs zinām pilnu ainu, kas faktiski ir krātuvē. Neklausīsimies tik daudz, ko saka faktiski viens “Gazprom” kontrolēts uzņēmums!” mudināja premjers, ar to domājot LG.

Līdz ar to iedzīvotājiem neesot pamata uztraukties, ka mājsaimniecību vajadzībām gaidāmajā ziemā pietrūks gāzes. “Tiksim šai ziemai cauri, nākamziem jau būs krietni labāka situācija, jo pasaules tirgi arī būs samierinājušies un Krievijas valdības iespēja šantažēt visu Rietumu pasauli, ko tā šobrīd dara, faktiski pēc šīs ziemas izzudīs,” prognozēja valdības vadītājs.

Kā ziņots, dabasgāzes apjoms saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1,15 teravatstundas (TWh), līdz ar to ar valdības lēmumu LG ir uzlikts pienākums līdz 30.septembrim minēto dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna krātuvē. Savukārt no 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1,15 TWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022.gada 1.oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.

EM pagājušajā nedēļā izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka uz LG vārda Inčukalna PGK tiek glabāta dabasgāze lielākā apjomā nekā nepieciešams mājsaimniecību nodrošināšanai.

Arī “Conexus” apliecināja, ka LG dabasgāzes krājumu apjoms patlaban ir lielāks, nekā to pieprasa Ministru kabinetā pieņemtie noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā.

Pretēji LG apgalvojumiem, ka kompānijai piederošās dabasgāzes apjoms Inčukalna PKG ir mazāks, nekā valdības rezervētās 1,15 TWh, “Conexus” norāda, ka LG dabasgāzes krājumu apjoms patlaban ir lielāks nekā to pieprasa Ministru kabinetā pieņemtie noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā.

“Conexus” gan piebilst, ka Inčukalna PGK glabātās gāzes īpašumtiesību jautājumi ir sistēmas lietotāju kompetencē, un “Conexus” ir pienākums nodrošināt ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, kuru “Conexus” ir saņēmis no sistēmas lietotājiem, un nav tiesīgs to izpaust.

“Conexus” lielākais akcionārs ir valstij piederošais “Augstsprieguma tīkls” (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder Japānas uzņēmuma “Marubeni” pārvaldītajam fondam “MM Capital Infrastructure Fund”, bet 2,48% – pārējiem akcionāriem.

Savukārt LG lielākie akcionāri ir Krievijas “Gazprom” (34%), fonds “Marguerite Gas II.S.a.r.l.” (28,97%), Vācijas kompānija “Uniper Ruhrgas International GmbH” (18,26%) un SIA “Itera Latvija (16%).