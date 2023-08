Kamēr ik dienas pāri Lamanša jūras šaurumam Lielbritānijā ierodas aizvien jauni nelegālie imigranti, Apvienotajā Karalistē netrūkst juristu, kas par bargu naudu viņiem ir gatavi pārdot pārliecinošus bēdu stāstus, šādi bruģējot viltus tiesisko pamatu palikšanai valstī. Foto: Anjo Kan/SHUTTERSTOCK

Ilze Kalve, “Tepat, Eiropā”, AS “Latvijas Mediji”

Neskaitāmi ekonomiskie migranti, kas ieradušies Apvienotajā Karalistē, varētu būt saņēmuši uzturēšanās atļaujas uz sagudrotu stāstu pamata. Izrādās, ne viens vien jurists Lielbritānijā ir gatavs palīdzēt radīt šausminošas “pieredzes”, kas nodrošina bēgļiem veiksmīgu palikšanu salā.

Te, piemēram, viens no dzīvesstāstiem. Imigrantam jāatceras, ka Francijā viņš palikt nevarēja, jo nebija naudas, ko samaksāt kriminālajām bandām, kas nodarbojas ar imigrantu pārvešanu. Tādēļ migrants nokļuvis modernās verdzības gūstā, kur viņam neļāva atstāt dzīvesvietu, bet pa dienu bija smagi jāstrādā celtniecībā, nojaucot ēkas. Aizbēgt nav bijis iespējams, jo pase un mantas atņemtas. Ļaunie cilvēktirgoņi pat devušies uz viņa mītnes zemi un draudējuši viņa ģimenei, pieprasot naudu.

Bēdu ieleja. Ja vien stāsts nebūtu pilnībā izdomāts.

Izrādās, par 10 000 mārciņām (ap 11 635 EUR) juristi Apvienotajā Karalistē ir gatavi ne tikai palīdzēt migrantiem aizpildīt dokumentus, bet arī izdomāt šausmu stāstus par it kā piedzīvoto vardarbību izcelsmes valstī, kā arī ieteikt, kā labāk izmantot sistēmu savā labā.

To, cik problēma ir nopietna, palīdzējis izgaismot “The Daily Mail” pēc tam, kad medija indiešu izcelsmes žurnālists, uzdodoties par nelegālo ekonomisko migrantu, devies pie imigrācijas juristiem, bruņojies ar slēpto kameru. Viņš atklāti teicis, ka patvēruma pieteikumam pamata nav, taču ir vēlme dzīvot un strādāt Apvienotajā Karalistē, tādēļ nepieciešama palīdzība dokumentu sakārtošanā. Tur arī izskanējušas iepriekš minētās summas, ko juristi prasījuši kā honorāru par ticama melu stāsta radīšanu.

Pēc atmaskojošā raksta publikācijas Apvienotajā Karalistē (AK) sācies pamatīgs skandāls. Britu Iekšlietu ministre Suela Breivmena paziņojusi, ka tiks izveidota speciāla vienība, kas izmeklēs negodīgu juristu darbu, vainīgajiem piedraudot ar mūža ieslodzījumu.

Visas nelaimes vienuviet

Piemēram, Londonā bāzētās juristu firmas “Duncan Ellis Solicitors” juriskonsults Lingajotijs, kā raksta “The Daily Mail”, par prāvo honorāru solījis sacerēt veselu romānu par potenciālā bēgļa pagātni. “Varam teikt, ka Indijas valdība tevi apvainoja, ka simpatizē kalistāņiem (separātistu kustība, kas vēlas radīt neatkarīgu valsti Kalistānu Pudžabi reģionā; Indijas valdība to uzskata par teroristu kustību. – Aut.). Tevi arestēja, ar tevi slikti apgājās, spīdzināja, arī seksuāli spīdzināja, tādēļ vairs nevarēji apprecēties un biji izmisumā…”

Citas Londonā bāzētās juristu firmas – “Lincoln Lawrence Solicitors” jurists Maliks Nazars Haijats arī gatavs “palīdzēt”. “Problēma ir tāda, ka mums nav nekādu pierādījumu, mums tos vajag radīt!” nekautrējoties skaidro jurists “The Daily Mail” viltus migrantam. Piedāvājums ir līdzīgs, bet esot vajadzīgs arī foto no izcelsmes valsts. Derot protesti: tur visi esot turbānos, nevarot atpazīt, tas iešot cauri. Uz jautājumu, vai iepriekš bijušas līdzīgas lietas, Haijats nešauboties atbild, ka tas ir viņa darbs, ir daudz veiksmīgu pieteikumu, vairāk nekā 90% gadījumu. Līdzīgi ieteikumi ir vēl arī juristam no Birmingemas, turklāt viņa pasaka ir vēl krāšņāka. Varbūt migrants ir no zemas kastas, iemīlējies citas kastas sievietē, tādēļ ir nācies bēgt. Vai ir gejs. Cits jurists savukārt apgalvo, ka vislabākās esot prasības, kas balstītas uz cilvēktiesībām.

Pēc “The Daily Mail” publikācijas “Duncan Ellis Solicitors” vadība krāpnieku atlaidusi un par viņu ziņojusi “Solicitors Regulation Authority” (SRA) – organizācijai, kas AK uzrauga juristu darbību un izsniedz licences. Citu juristu firmu vadītāji sola izmeklēt apvainojumus, taču viens no juristiem, par spīti videoierakstam, noliedz, ka jebkad piedāvājis palīdzēt ar iesniegumu patvēruma prasīšanai.

Jāpiebilst, ka imigrācijas juristi par naudas trūkumu nevar sūdzēties. Piemēram, atlaistajam Lingajotijam kopā ar dzīvesbiedri pieder daudzus miljonus vērti nekustamie īpašumi.

Juristus gaida cietums

Līdz šim tikai paši migranti varēja nokļūt cietumā, iesniedzot viltus patvēruma pieprasījumus, taču juristiem pieķeršanas gadījumā draudēja tikai profesionālo organizāciju nosodījums. Tagad izskatās, ka pieķertie juristi zaudēs ne tikai darbu, bet arī brīvību.

Tieslietu ministrs Alekss Čalks atzinis, ka AK eksistē krietni daudz juristu, kuri diemžēl identificējas ar saviem klientiem vairāk nekā nepieciešams. Iekšlietu ministrija jau apzinājusi vairākus desmitus juristu un juriskonsulu, kuri veicina viltus patvēruma pieprasījumu iesniegšanu. Turklāt Lielbritānijā ar likumu noteikts sods par nelegālās imigrācijas atbalstīšanu, kas pagājušajā gadā no 14 gadiem cietumā tika pagarināts līdz mūža ieslodzījumam, kas AK ir 15 un vairāk gadu. Tagad tiek solīts, ka negodīgie juristi tiks saukti pie atbildības, balstoties uz šo likumu.

Traucē ūdens un autobusu saraksts

Tikmēr turpinās jezga ap migrantu pārvietošanu uz baržu “Bibby Stockholm”, kas noenkurota Dorsetā. Par to “Tepat, Eiropā” ir rakstījis arī iepriekš.

Apmēram 20 migranti atteikušies tur dzīvot. Iemesls – bailes no ūdens, jo, ierodoties AK gumijas laivās, riskantā ceļojuma laikā esot piedzīvots pārāk daudz. Izdevums “The Sun” gan izpētījis, ka vismaz viens no migrantiem, kuriem noslīkušo biedru dēļ bail no ūdens, esot atlidojis uz salu lidmašīnā. Līdz ar to ir pamatotas aizdomas, ka šis ir kārtējais juristu izdomātais stāsts.

Tikmēr migrantus aizstāvošā labdarības organizācija “Care4Calais” apgalvo, ka problēma ir pat Dorsetas autobusu saraksts, kas nenodrošinot pietiekami biežu un operatīvu nokļūšanu tur, kur migranti vēlētos uzturēties. Uz jautājumu, kā tad, viņuprāt, pārvietojas tie vietējie Dorsetas iedzīvotāji, kuriem nav sava auto, atbildes nav.

Tikmēr britu valdība paziņojusi, ka “katrs, kurš atteiksies pārvākties [dzīvot uz baržu] bez nopietna iemesla, varēs apdomāt savu lēmumu 24 stundas, pēc tam atbalsts tiks pārtraukts un nāksies pašiem par sevi parūpēties”. “Politico”, atsaucoties uz avotiem Iekšlietu ministrijā, min, ka migrantu iesniegtie patvēruma pieprasījumi var tikt aizkavēti vai pat noraidīti, taču “Mail” pieļauj, ka tiks zaudētas tiesības uz mitekli un migranti nonāks vietējo pašvaldību aprūpē, kas nav visai dāsna.

Plānotā migrantu baržas ietilpība ir 500, kas būs tikai viens procents no 50 546 patvēruma meklētājiem, kuri pašlaik komfortabli dzīvo viesnīcās. Taču arī baržā dzīve nav slikta, jo dušas ir katrā istabiņā, ēdināšana trīsreiz dienā, ir savs ārsts, bet izklaidei tiek piedāvātas pat kriketa apmācības. “Bibby Stockholm” barža iepriekš tikusi izmantota naftas platformu strādnieku izmitināšanai, un nav dzirdēts, ka par to kāds brits būtu sūdzējies.

Jāatzīmē, ka konservatīvās partijas vadītājs un AK premjerministrs Rišī Sunaks kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzījis cīņu ar nelegālo imigrāciju, jo ar joni tuvojas nākamgad paredzētās parlamenta vēlēšanas un viņa partijai pašlaik izredzes iegūt vairākumu parlamentā ir visai vājas. Tikmēr “Yougov” aptauja rāda, ka tikai 9% no balsotājiem tic, ka Sunakam izdosies samazināt Lamanša šaurumā katru dienu peldošo gumijas laivu skaitu.

