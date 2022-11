Nadežda Tretjakova nodod zvērestu jeb svinīgo solījumu 14. Saeimas pirmajā sēdē 1. novembrī. Foto: Edijs Pālens/LETA

14. Saeimā ievēlētā partijas "Stabilitātei" pārstāve Nadežda Tretjakova prezidijam ir iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no deputātes pilnvarām, trešdien tika paziņots Saeimas prezidija sēdē.



































































































































Partijas līderis Aleksejs Rosļikovs skaidroja, ka jaunā parlamentāriete šādu lēmumu pieņēmusi “ģimenes apsvērumu dēļ”, jo nespēšot savu personīgo dzīvi sakārtot tā, lai varētu kvalitatīvi pildīt pienākumus Saeimā. “Situācija vēl tiekot vērtēta”, bet, visticamāk, Tretjakova turpmāk vadīs “Stabilitātei” Latgales struktūrvienību, teica politiķis.

Tretjakovas vietā parlamentā kā nākamā pēc balsu skaita Latgales vēlēšanu apgabalā varētu nākt Jekaterina Dorošķeviča. Vaicāts, vai viņa ir piekritusi kļūt par deputāti, Rosļikovs norādīja, ka Dorošķevičai “nav variantu” un, kad visas formalitātes būs nokārtotas, viņai nebūšot iebildumu ieņemt amatu.

Tretjakova tika ievēlēta no Latgales vēlēšanu apgabala. Centrālajai vēlēšanu komisijai sniegtajā informācijā viņa bija norādījusi, ka nāk no Rēzeknes novada un Maltas vidusskolā strādā par bērnu aukli. Savukārt Dorošķeviča nāk no Daugavpils, kur strādā par pedagoģi Daugavpils Ruģeļu bērnudārzā.

Nadežda Tretjakova Latgales vēlēšanu apgabalā “Stabilitātei” sarakstā startēja ar 8. numuru, bet, ņemot vērā vēlētāju ievilktos plusiņus (4103) un svītrojumus (259), viņa pakāpās uz trešo vietu. Par partiju “Stabilitātei” Latgalē balsoja 20 634 (18,56%) vēlētāji, un partija no šī apgabala ieguva četras deputātu vietas.