Publicitātes foto

NEPLP aizliedz Latvijā retranslēt televīzijas kanālu “RTR Rossija” Ieteikt 1







Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) lēmusi aizliegt televīzijas kanāla “RTR Rossija” retranslāciju Latvijā, liecina NEPLP priekšsēdētāja Ivara Āboliņa ieraksts mikroblogošanas vietnē “Twitter”.

Viņš norādīja, ka padome lēmusi no 15.februāra uz gadu aizliegt televīzijas kanāla “RTR Rossija” retranslāciju Latvijas teritorijā.

“Mēs savu informatīvo telpu aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim,” viņš vēsta “Twitter” ierakstā.

Āboliņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka lēmums aizliegt “RTR Rossija” uz gadu Latvijas informatīvajā telpā ir samērīgs, jo ir konstatēti četri ļoti nopietni likuma pārkāpumi. NEPLP konstatējusi, ka programmas “Rossija RTR” vairākos raidījumos atspoguļotā informācija nepārprotami pārkāpj Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 26.panta 3. un 4. punktu, saskaņā ar kuriem aizliegts mudināt uz naida kurināšanu vai aicināt diskriminēt kādu personu vai personu grupu dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās piederības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai citu apstākļu dēļ un aicināt uz karu vai militāra konflikta izraisīšanu.

“Programmām, kas kurina naidu un aicina uz karu, nav vietas Latvijas teritorijā. “Rossija RTR”, kas uzskatāma par galveno Kremļa propagandas televīzijas programmu, ir pārkāpusi visas robežas, un mēs savu informatīvo telpu esam aizstāvējuši, aizstāvam un aizstāvēsim arī nākotnē,” sacīja Āboliņš.

Viņš piebilda, ka “Rossija RTR” ir Zviedrijā reģistrēta programma, un NEPLP lēmumu pieņēma, veicot Eiropas Savienības Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteikto procedūru, informējot “Rossija RTR” pārstāvjus, Eiropas Komisiju unZviedrijas mediju regulatoru.

Pirmais pārkāpums konstatēts 2020.gada 10.jūlija raidījumā “60 minut”. Raidījuma laikā diskusijas dalībnieki un raidījuma vadītāja Olga Skabejeva nosauc Ukrainu par teroristisku valsti un tās bijušo prezidentu Petro Porošenko – par teroristu. Vērtējot raidījuma naratīvu kopumā, secināms, ka tas ir ukraiņu tautu nievājošs. Ņemot vērā, ka neviens no nosauktajiem subjektiem nav oficiāli atzīts par teroristu, kā arī raidījuma vadītājas un dalībnieku nicinošo attieksmi pret ukraiņiem, raidījumā vērojamas naida kurināšanas pazīmes. Šādus izteicienus izplata diskusijas dalībnieki un, kas ir būtiski, nepieļaujami un nav redakcionāli attaisnojami – šādus izteicienus ar naida kurināšanas pazīmēm izplata arī elektroniskā plašsaziņas līdzekļa žurnāliste – raidījuma vadītāja Skabejeva.

Otrais pārkāpums konstatēts 2020.gada 17.septembra raidījumā “60 minut”. Raidījumu vadīja Jevgēnijs Popovs. Visa raidījuma laikā ne tikai tiek pausta nostāja, ka bijušās Padomju savienības valstis uz neko nav spējīgas un ir neizdevušās un nicināmas, bet arī izteicieni, kas satur militāra rakstura draudus, piemēram, “uz šīm teritorijām (Lietuvas pilsētām Viļņu, Klaipēdu un Polijas ziemeļu daļu) tagad mēs (domāta Krievija) varētu uzrādīt savas pretenzijas; Narvu vajagot pievienot Krievijai, jo tur esot tikai krievu iedzīvotāji; Latvijas pilsēta Jēkabpils esot krievu pilsēta”. Tāpat raidījuma gaitā tiek norādīts, ka “uz robežām, jāizvieto raķetes, jo viņi visi esot bailīgi un mūsu (acīmredzot domāta Krievija) tanku ķēdēm ir jāliek mūs cienīt”, kā arī, ka ir nepieciešams “pacelt mūsu (acīmredzot domāta Krievija) lidmašīnas un doties Berlīnes virzienā, Stokholmas virzienā.”

Trešais pārkāpums konstatēts 2020.gada 21.oktobra raidījumā “60 minut”. Raidījumu vada Jevgēnijs Popovs un Olga Skabejeva, un tajā paustie izteikumi satur nicinošus komentārus par baltkrievu tautu, naida kurināšanu, kā arī klaji mudinājumu uz vardarbību. Piemēram, raidījumā tiek pausta informācija, ka “vajagot viņu (domāta Baltkrievijas opozīcijas pārstāve Svetlana Tihanovska) no Lietuvas atvest atpakaļ uz Minsku, tad tribunāls un pakārt Minskas centrā, lai visi redzētu.” Tāpat par Baltkrievijas opozīcijas pārstāvi pausti rupji un nievājoši komentāri: “(..) kaut kāda “sterva bāba”? Paskaties uz šo pretīgo seju. Tā ir ragana, tā ir briesmone! Paskatieties uz viņas seju,” tādējādi ne tikai aizskarot opozīcijas pārstāvi, bet arī visu to baltkrievu nācijas daļu, kas sevi identificē ar opozīcijas pārstāvjiem un vēlas izmaiņas valstī. Tāpat raidījuma laikā tiek pausti arī militāra rakstura draudi: “Miljons, desmit miljoni, simts miljoni tikšot iznīcināti. Nebūs galvaspilsētu, ne Kijevas, ne Briseles (..) tādu, kāda esot šodienas Kijeva, esot labāk iznīcināt un uzcelt no jauna.”

Ceturtais pārkāpums konstatēts 2020.gada 6.decembra raidījumā “Voskresjnij večer c Vladimirom Solovjovom”. Raidījumu vada Vladimirs Solovjovs, un tajā tiek pausta nostāja, ka būtu labāk, ja būtu saglabāta Padomju Savienība. Tajā skaitā raidījumā izskanējuši arī aicinājums uz karu: “vajag jaunu sabiedrību, jaunu domāšanas veidu vajag un vajag mazu uzvaru nesošu karu [..]”. Pēc raidījuma vadītāja jautājuma, kas ar to domāts, tiek skaidrots, ka piedāvā atjaunot Krievijas rietumu robežas ar ieganstu, ka ir pārkāpumi pret krievu iedzīvotājiem, krievu valodu, izskan aicinājums atjaunot robežas, kas bija 1990.gada 1.janvārī, savukārt NATO klusēšot, jo viņiem nospļauties par Baltiju un visiem pārējiem. Tāpat norādīts, ka “uz zemes ir vajadzīgs izrāviens, lai zem mūsu (domāta Krievija) tanku, BTR, lidmašīnu rīboņas mēs (domāta Krievija) kaut kur izietu, kādu aizstāvētu un nosvinētu to kā uzvaru.”

Raidījuma vadītājs Solovjovs vairākkārtīgi attiecībā uz raidījuma viesiem, kuri pārstāv Ukrainas pusi un ukraiņiem, izsakās ļoti agresīvi, naidīgi ar aizskarošiem un rupjiem vārdiem. Tiek pausta frāze: “Jūs (domāti ukraiņi), esat nacistiskās niecības (“mrazi” – krieviski). Rietumi nekad pret jums (domāta Ukraina) nevērsīs sankcijas, bet es ceru, ka mēs (domāta Krievija) ieviesīsim jums sankcijas un tad jūs reāli nodrebēsiet.”

Pagājušajā nedēļā NEPLP apspriedās ar “RTR Rossija” pārstāvjiem, un televīzijas programmas pārstāvji savu saturu komentēja kā viedokļu daudzveidību. Āboliņš norādīja, ka pēc sarunas ar pārstāvjiem bija skaidrs, ka viņi nesaprot situācijas nopietnību.

Aizliegums retranslēt “Rossija RTR” Latvijas teritorijā stāsies spēkā šī gada 15.februārī, dodot kabeļoperatoriem nedēļu laika izņemt programmu no sava piedāvājuma. Iepriekšējo reizi NEPLP aizliedza “Rossija RTR” retranslāciju 2019.gada 31.janvārī uz trim mēnešiem.

Jau vēstīts, ka, konstatējot naida kurināšanu Zviedrijā reģistrētās televīzijas programmas “Rossija RTR” raidījumā “60 minūtes”, NEPLP pērn jūlijā sāka programmas ierobežošanas procedūru, solot iespējamu retranslācijas aizliegumu atkārtota pārkāpuma gadījumā.

NEPLP skaidroja, ka, veicot diskusiju 2020.gada 10.jūlijā pārraidītā raidījuma “60 minūtes” monitoringu, konstatēts, ka gan diskusijas dalībnieku, gan arī raidījuma vadītājas Olgas Skabejevas lietotie apzīmējumi, iespējams, vērtējami kā naida runa, diskusijas laikā Ukrainu nosaucot par teroristisku valsti un tās bijušo prezidentu Petro Porošenko – par teroristu. Ukrainas pārstāvis norādīja, ka Krievija gaidot Ukrainas šķelšanos, lai varētu to apkarot. Diskusijas gaitā raidījuma vadītāja piedāvāja Krievijai ieiet Ukrainā, nomierinot abas konfliktā iesaistītās puses.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (EPLL) nosaka, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un raidījumos nedrīkst ietvert mudinājumu uz vardarbību vai naida kurināšanu. Šajā gadījumā NEPLP konstatēja iespējamu pārkāpumu naida kurināšanā pret Ukrainas valsti un tautu.

Atbilstoši Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteiktajam NEPLP nodrošina uztveršanas brīvību un Latvijas teritorijā neierobežo elektroniskā plašsaziņas līdzekļa retranslāciju no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, izņemot gadījumus, kad programmā ir būtiski pārkāpts EPLL. Konstatējot programmā pārkāpumu, NEPLP par to jāinformē mediju pakalpojumu sniedzējs, dalībvalsts, kuras jurisdikcijā ir pakalpojumu sniedzējs un Eiropas Komisija. Gadījumā, ja NEPLP programmā gada laikā konstatēs vismaz vēl vienu pārkāpumu, tā būs tiesīga pieņemt lēmumu un uz laiku ierobežot programmas izplatīšanu Latvijas teritorijā.