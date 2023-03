Foto-Shutterstock

Latvijas daiļslidotāji nespēja noturēt pozīciju







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas daiļslidotājiem Denisam Vasiļjevam un Sofjai Stepčenko pasaules čempionātā izvēles slidojumā neizdevās nosargāt iepriekš iegūtās pozīcijas, abiem rezultātu tabulā noslīdot zemāk.

Vasiļjevs pēc īsās pro­grammas atradās 11. vietā ar labām izredzēm iespraukties labāko desmitniekā, taču izvēles programmā bija vairākas kļūdas, tāpēc sacensību noslēgumā daugavpilietim 13. vieta ar summā nopelnītiem 243,15 punktiem. Tas ir par desmit mazāk nekā šīs sezonas labākais Vasiļjeva rezultāts, bet no sava personīgā rekorda viņš atpalika teju 30 punktus. “Slidojuma beigām tvaika nedaudz pietrūka, tomēr kopumā ar aizvadītajām sacensībām esmu ļoti apmierināts, jo izbaudīju tās,” sacīja Vasiļjevs, kurš plāno būtiski mainīt savu treniņu procesu. Jaunas idejas viņš smēlies, lasot grāmatas par sevis pilnveidošanu. Tikmēr par divkārtēju pasaules čempionu kļuva japānis Šoma Uno, kurš nopelnīja 301,14 punktus, aiz sevis atstājot Džunhvanu Ča no Dienvidkorejas un Iļju Maļiņinu no ASV.

Dāmu sacensībās Stepčenko pēc īsās programmas bija 18. vietā, bet izvēles slidojums viņai neizdevās, summā ar 158,38 punktiem ieņemot 23. vietu. Te gan jāpiemin, ka 16 gadus vecā pasaules čempionātu debitante tikai par punktu atpalika no sava personīgā rekorda. Par čempioni kļuva mājiniece Kaori Sakamoto. Deju pāru sacensībās Latvijas pārstāvji Aurēlija Ipolito/Lūks Rasels ieņēma 27. vietu un pie izvēles dejas veikšanas netika, bet zelta medaļas izcīnīja Medisona Čoka/Jūens Beitss no ASV.