Netiekot galā ar kredītu maksājumiem, privātpersonas izvēlas bankrota procedūru un atbrīvojas no parādu sloga







Fiziskās personas maksātnespēju aizvien biežāk piesaka jaunieši, kas netiek galā ar neapdomīgi ņemtiem patēriņa kredītiem. Atjaunojusies arī interese par bankrota procedūras veikšanu Apvienotajā Karalistē – piektdien vēsta 360TV ZIŅneši.

Fiziskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt jebkura pilngadīga persona, ja ir parādsaistības, kuras pārsniedz 5000 eiro. Juridiskajās firmās, kas palīdz šo procesu noformēt, 360TV Ziņnešiem atzina, ka līdz bankrotam nonāk pārsteidzoši daudz jauniešu vecumā no 18 līdz 22 gadiem, kas neapdomīgi aizņēmušies naudu, piemēram, automašīnas vai citu materiālo vērtību iegādei, bet nespējot kredītus atmaksāt, lūdz sākt maksātnespējas procesu. Savukārt hipotekāro kredītu ņēmēji tagad kļuvuši atbildīgāki un mājokļa iegādei paņemto aizdevumu godprātīgi maksājot. Fiziskās personas maksātnespējas procesos vidējais atzīto kreditoru prasījumu apmērs ir 89000 eiro.

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta direktore Karīna Paturska atzina, ka šogad fizisko personu maksātnespējas pieteikumu skaits kopumā ir nedaudz samazinājies.

2022.gadā tie bijuši ap 800 pieteikumu, šogad līdz 31. augustam – 342. K.Paturska arī norādīja, ka Pasaules banka prognozē mūsu reģionā tuvāko divu gadu laikā privātpersonu maksātnespējas pieteikumu pieaugumu – inflācijas un banku kredītprocentu kāpuma dēļ. Taču baņķieri šādas bažas noraida – “Kredītportfelī nav tādu problēmu, lai mēs varētu satraukties par jaunu maksātnespējas procesu vilni,” tā skaidroja Finanšu nozares asociācijas vecākais juridiskais padomnieks Edgars Pastars.

Daudzi finanšu grūtībās nonākušie Latvijas iedzīvotāji pirms vairākiem gadiem burtiski muka uz ārzemēm, lai bankrotētu Apvienotajā Karalistē. Tur process ir ļoti vienkāršs, piemēram, atbrīvošanās no parādu sloga pat pusgada laikā, un, salīdzinot ar Latviju, lētāks. Maksātnespējas konsultants Andrejs Smoļenko no “Insolbaltika” atzina “360TV ZIŅnešiem”, ka drīz pēc Brexit interesentu kļuva uz pusi mazāk. Taču tagad pieteikumu skaits vēlmei bankrotēt Lielbritānijā, lai atbrīvotos no parādiem Latvijā, atkal atjaunojies: “Cilvēki ar parādsaistībām no Latvijas emigrē uz Angliju, taču

kreditori viņus vienalga meklē un atrod. Latvijas parādu piedzinēji izmanto Lielbritānijas parādu piedzinēju palīdzību, lai sadzītu rokā no Latvijas aizbēgušos, tāpēc šie parādnieki no Latvijas meklē palīdzību. Viņi izmanto britu maksātnespējas procesu un lūdz pasludināt privātpersonas bankrotu, lai atbrīvotos no parādiem”, raidījumam saka A.Smoļenko.