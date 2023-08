“To dara ne aiz ļauna prāta, lai mocītu latviešu kredītņēmējus…” Kokins skaidro, kāpēc ECB ceļ procentu likmes un kādēļ tās nevar iesaldēt Ieteikt







“Te ir tāda neizpratne par ekonomikas notikumiem – tas būtu līdzīgi, kā vākt parakstus par eiro un dolāra kursa kaut kādu citu vērtību, jo to nosaka tirgus un centrālās bankas, kas to dara nevis aiz ļauna prāta, lai mocītu latviešu vai vācu hipotekārā kredīta ņēmējus, bet faktiski, lai regulētu ekonomiku un šajā gadījumā samazinātu inflāciju,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja finanšu nozares uzņēmuma AS “DelfinGroup” padomes loceklis Gatis Kokins, komentējot aktuālo tematu par Eiropas Centrālās bankas (ECB) un tās neseno lēmumu jau devīto reizi šogad augustā palielināt galvenās procentu likmes un to, vai Latvijā varētu iesaldēt “Euribor” procentu likmes jau izniegtajiem kredītiem.

Un tas mērķis, kāpēc ECB to dara Frankfurtē un, par laimi, nevis Rīgā, esot lielā mērā tas, lai padarītu ekonomiku lēnāku, kas savukārt “dzēstu inflāciju” un novestu mūs atpakaļ pie tās gaidītās inflācijas, kas ir veselīga – apmēram 2%. “Tas ietver to, ka mājsaimniecībām ir grūtāk maksāt par kredītiem, veikt jaunas investīcijas, pirkt jaunas automašīnas. Tas nozīmē to, ka uzņēmumi veic mazākas investīcijas ražošanā. Nu tā šī makroekonomika kādus pēdējos 80 gadus darbojas,” uzsvēra uzņēmuma AS “DelfinGroup” padomes loceklis Kokins.

Tāpēc tā doma, ka kaut kādā veidā pret šiem tirgus spēkiem varētu darboties, esot pietiekoši naiva. “Protams, ir kaut kādas lietas, ko var runāt, nu, piemēram, varētu jautāt – kāpēc Latvijai ir tik daudz kredītu ar mainīgo likmi? Ja mēs skatāmies Rietumu attīstītās valstis, tur tā proporcija kredītiem ar fiksēto likmi ir daudz lielāka un tādā veidā daudzi kredītņēmēji ir pasargātāki. Mums, ja tu gribi ņemt hipotekāro kredītu ar fiksētu likmi, tad tā likme, iecenojot kaut kādus iespējamos nākotnes procentu pieaugumus, būs tik liela, ka to neviens nedarīs,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra Kokins.

Uzņēmējs norādīja, ka turpretim citās valstīs kā Vācija, Zviedrija un citur notiek tā, ka cilvēki ņem pietiekoši ilga termiņa kredītus par fiksētām likmēm. “Lūk, tā,” rezumēja Kokins, diskutējot par ECB paaugstinātajām procentu likmēm un to, kā tas skar Latvijas kredītņēmējus.

Jau vēstīts, ka Eiropas Centrālās banka (ECB) no šā gada 2.augusta paaugstināja galvenās procentu likmes.

ECB padomes sēdē 27.jūlijā Frankfurtē tika nolemts palielināt galveno refinansēšanas operāciju likmi līdz 4,25%, noguldījumu iespējas uz nakti likmi līdz 3,75% un aizdevumu iespējas uz nakti likmi līdz 4,5%. Visas trīs likmes paaugstinātas par 0,25 procentpunktiem.

Procentu likmes ECB padome palielināja devīto sanāksmi pēc kārtas.

Pēc sanāksmes publiskotajā paziņojumā padome norādīja, ka veiktā procentu likmju paaugstināšana atspoguļo padomes novērtējumu par inflācijas perspektīvu, pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku.

Nākamā ECB padomes sēde paredzēta 14.septembrī.

Jūnijā gada inflācija eirozonā bija 5,5% salīdzinājumā ar 6,1% maijā.