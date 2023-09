Nils Sakss Konstantinovs: Fotogrāfēšana un filmēšana ir kļuvusi par daļu no pusaudžu seksualitātes Ieteikt







“Tas, ko mums ir grūti pieņemt un saprast kā pieaugušajiem, ir tas, ka šī filmēšana un fotogrāfēšana ir kļuvusi par daļu no pusaudžu seksualitātes. Jā, tas ir nepatīkami, bet tas ir fakts,” TV24 raidījumā “Dr. Apinis” atklāj psihoterapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs.

“Ja apskatāmies pētījumos – vairāk nekā 70% pusaudžu vismaz vienu reizi ir sevi pliku nobildējuši. Tā ir lieta, kā šobrīd pusaudži dara. Tā ir kļuvusi par viņu seksualitātes daļu, par to, kā viņi izpauž savu seksualitāti,” turpina psihoterapeits.

“Viņi komunicē šādā veidā par visām lietām: par mācībām, par dzīvi, par videospēlēm un, protams, tādā veidā viņi komunicēs arī savu seksualitāti. Sorry, tā tas ir. Tas, ko mēs varam domāt – kā to padarīt drošāku?” norāda Konstantinovs,”Un, manuprāt, šajos gadījumos mūsu likumdošana un pieaugušo pasaule nav spējusi tam pieiet klāt. Mēs uz to joprojām skatāmies tā it kā tā būtu pornogrāfijas industrija, kurā sliktie onkuļi bildētu mazus bērnus un pēc tam ar to pelnītu naudu, kas, protams, ir ārkārtīgi smags noziegums. Šeit mēs runājam par pusaudžu seksualitātes izpausmi, kas šādā veidā notiek. Mums, pieaugušajiem, būtu atbildīgi domāt par to, kā to padarīt drošu.”

Psihoterapeits min arī kādu piemēru riska samazināšanai: “Piemēram, dot vēstījumu – lai ko jūs darītu, nekad nelieciet galvu savās fotogrāfijās, nekad nekļūstiet atpazīstami.”

“Bet reaģēt uz to tādā veidā, kā mēs reaģējam uz noziedzīgo grupējumu… Ko 15 gadīgie puiši tur dara. Es atvainojos, tas ir vienkārši neadekvāti no pieaugušo puses,” noslēgumā saka Konstantinovs.