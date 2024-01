Ilustratīvs attēls. Foto. Roberto Pfeil/dpa

No 2025.gada jebkādus smēķus būs aizliegts iegādāties personām jaunākām par 20 gadiem, aizliegs aromatizētus tabakas produktus; Saeimā smēķētavu atstās Ieteikt







Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus, ar kuriem noteikts, ka tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes no 2025.gada būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem.

Grozījumi veikti Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā.

Reizē saglabātas tiesības pārdevējiem vecumā no 18 līdz 20 gadiem pārdot tabakas izstrādājumus tiem pircējiem, kam likums neliegs tos iegādāties.

Tāpat likumā tabakai noteiktos lietošanas ierobežojumus publiskās vietās, tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumus, kā arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumus nolemts attiecināt arī uz tabakas izstrādājumiem, aizstājējproduktiem, elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes tvertnēm.

No nākamā gada aizliegti tabakas aizstājējprodukti, kas satur aromatizētājus

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma aizliegumu no 2025.gada laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus.

Kā izņēmumi elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem būs atļauti likuma pielikumā minētie aromatizētāji, kas rada tabakas smaržu vai garšu.

Tāpat noteikti dažādi ierobežojumi attiecībā uz tabakas aizstājējproduktu izplatīšanu, kas stāsies spēkā vasarā.

Kā aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā, vienlaikus noteikts ierobežojums ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus un citus smēķēšanas produktus, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas.

Ar grozījumiem likumā nostiprinātas arī prasības, kādām jāatbilst tabakas aizstājējproduktiem, lai tos varētu laist tirgū, tostarp prasības sastāvam, iepakojuma noformējuma nosacījumi un informācija, kas produktiem jāpievieno.

Ar grozījumiem pašlaik tabakas izstrādājumiem, elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes tvertnēm likumā jau noteiktie tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumi, kā arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumi tiks attiecināti arī uz tabakas aizstājējproduktiem un tabakas karsēšanas ierīcēm. Tas būs spēkā no šī gada 1.augusta.

Tāpat noteikts naudas sods par tabakas aizstājējproduktu aprites regulējuma pārkāpumiem, piemēram, to iegādāšanos internetā. Līdz šim tabakas karsēšanas ierīces, kā arī tabakas aizstājējprodukti likumā netika regulēti.

Noteikts arī aizliegums smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās.

Noteikts, ka tabakas aizstājējproduktā maksimālā nikotīna koncentrācija nepārsniedz četrus miligramus uz gramu.

Likumā tabakas aizstājējprodukts definēts kā produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes), un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida.

Tāpat noteikts ierobežojums, kas attieksies arī uz jau esošiem tabakas izstrādājumiem. Precizēts, ka aizliegts pārdot tādu smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu, arī jaunieviestu tabakas izstrādājumu, kuru sastāvā ir mentols, tā analogi un geraniols. Līdz ar to tiktu precizēts jau spēkā esošais aizliegums pārdot šādus produktus, kuru sastāvā ir piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu.

Likumā arī pastiprināti sodi par tabakas produktu aprites pārkāpumiem. Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 1400 eiro.

Likumā arī noteikts, ka aizliegts laist tirgū cigaretes, kas neatbilst degšanas un ugunsdrošības prasībām attiecībā uz pašdziestošām cigaretēm.

Deputāti nolemj tomēr saglabāt Saeimas smēķētavu

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem Saeimā tiks saglabātas tiesības smēķēt telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Grozījumi veikti Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā.

Iepriekš otrajā lasījumā Saeima bija atbalstījusi priekšlikumu, ar kuru bija plānots aizliegt smēķēšanu Saeimas un Ministru kabineta ēkās.

Tomēr šodien deputātu vairākums pieņēma parlamentārieša Ingmāra Līdakas (AS) precizējošu priekšlikumu, kas paredz, ka Saeimas un Ministru kabineta ēkās smēķēt varēs telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Priekšlikuma autors Līdaka pauda, ka par šo jautājumu nebūtu no tribīnes “jālauž šķēpi”, jo tas esot vairāk saimniecisks, nevis likumā lemjams jautājums. Līdakas ieskatā, nav Saeimu prezentējoši “bariņš apsnigušu, pīpējošu deputātu pie barikāžu pieminekļa”.

Koalīcijas deputāts Ainars Latkovskis (JV) teica, ka “šad tad” opozīcija ir jāatbalsta, un ir brīži, kad ir jāieklausās kolēģos. Politiķis pauda uzskatu, ka smēķēt desmit metrus no Saeimas ir vēl riebīgāk, nekā Saeimai uzturēt telpu, kur smēķētāji to var darīt iekštelpās.

Savukārt deputāts Gatis Liepiņš (JV) norādīja, ka šodien tiek pieņemts “viens no stingrākajiem smēķēšanas ierobežojumiem pasaulē”. “Mēs aizliedzam daļu elektronisko smēķēšanas veidu, smēķēt līdz 20 gadiem, bet tajā pašā laikā, kad ir runa par mums pašiem, par Saeimas smēķētavu, tad – nē, mēs turpināsim to darīt tā, kā mēs to darījām līdz šim,” priekšlikumu kritizēja politiķis.

Liepiņš atzīmēja, ka valsts pārvaldē jau teju 20 gadus ir aizliegtas smēķētavas. Ja parlaments turpinās uzturēt smēķētavu Saeimas ēkā, koalīcijas deputāta ieskatā, būtu tikai taisnīgi, ka atgrieztu smēķētavas arī citās ēkās valsts pārvaldē.

”Piemēram, Valsts policijas darbinieki smēķē uz ielas, nav skaisti, ka ātrās palīdzības darbinieki smēķē uz ielas, ugunsdzēsēji smēķē uz ielas un daudzi citi smēķē uz ielas. Bet tādu lēmumu mēs esam pieņēmuši jau sen, un es neuzskatu, ka Saeimas deputāti ir vienlīdzīgāki par citiem,” uzsvēra deputāts.