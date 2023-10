Foto: Shutterstock

ASV ziņojums: E-cigarešu veicināts tradicionālās smēķēšanas kritums ietaupījis miljardus veselības budžetā







Organizācija The Center for Black Equity (turpmāk – CBE) ir aicinājusi ASV pārtikas un zāļu pārvaldi (Food and Drug Administration – FDA) sniegt plašu atļauju nikotīna tvaicēšanas produktu (e-cigarešu), tai skaitā, aromatizētu, pieejamībai, kā soli pretī nozīmīgai kaitējuma mazināšanai, kas netiek veicināta ar pašreizējo politiku, informē Beztabakas Produktu Asociācija.

CBE ir publicējis ekonomiska rakstura ziņojumu, kurā pirmoreiz aprēķināti ieguvumi, ko sniedz pāriešana no tradicionālās smēķēšanas uz nikotīna tvaicēšanas produktiem (e-cigaretēm) – mirstības samazināšanās no tabakas smēķēšanas izraisītām slimībām un ietaupījumi veselības aprūpes budžetā. Pilns saturs angļu valodā ir pieejams šeit.

Tā autors Dr. Roberts Šapiro ir ietekmīgs ekonomists, kurš pazīstams kā padomdevējs ASV prezidentiem Bilam Klintonam, Barakam Obamam un Džo Baidenam.

Šajā ziņojumā ir secināts, ka laika posmā no 2010. gada līdz 2022. gadam pāriešana no tradicionālās smēķēšanas uz e-cigaretēm ir “novērsusi 113 000 nāvju un ietaupījusi 39 miljardus ASV dolāru veselības aprūpes budžetā”.

Minētais kopumā saskan arī ar neseno Londonas Brunela universitātē veikto pētījumu, pēc kura aplēsēm, “Nacionālais veselības dienests (NHS) ietaupītu vairāk nekā 500 miljonus mārciņu gadā, ja puse Anglijas pieaugušo tabakas smēķētāju pārietu uz e-cigarešu lietošanu” (vairāk šeit).

“E-cigaretēm ir ievērojami zemāks riska profils salīdzinājumā ar tradicionālo smēķēšanu, un tas var palīdzēt cilvēkiem atmest tradicionālo smēķēšanu vai efektīvi samazināt smēķēšanas ieradumus.”

Ar statistikas datu palīdzību tiek apstrīdēta ideja par “jauniešu veipošanas epidēmiju”, sniedzot pierādījumus, kas ir pretrunā šādam apgalvojumam. Proti, saskaņā ar datiem lielākā daļa jauniešu, kas veipo, dara to neregulāri. Atbilstoši pētījumam pievērsties veipošanai jauniešus mudina, tajā skaitā, smadzeņu attīstība attiecīgajā vecumā, kas liek tiem vairāk interesēties par riskantām aktivitātēm, jo īpaši tādām, ko var darīt kopā ar draugiem (tajā skaitā alkohola lietošana, tradicionālā smēķēšana u.tml.). Pretēji izplatītajam uzskatam, šis pētījums atklāj, ka laika gaitā jauniešu vidū e-cigarešu aromātu pievilcība ir mazinājusies. Pētījuma rezultāti liecina, ka, lai gan aromāti joprojām var piesaistīt daļu jauniešu, to ietekme nav tik liela, kā uzskatīts iepriekš.

Papildus, vairāki pētījumi par pieaugušo cilvēku ieradumiem kopumā liecina, ka e-cigaretes ar dažādām garšām (piemēram, mentola, augļu u.c.) ir iedarbīgāks tradicionālās smēķēšanas atmešanas palīglīdzeklis, salīdzinot ar e-cigaretēm ar tabakas garšu.

Visbeidzot, statistikas dati atspēko pieņēmumu, ka e-cigarešu lietošana kalpotu kā ceļš uz tradicionālo cigarešu smēķēšanu. “Neraugoties uz plašsaziņas līdzekļos plaši izplatīto negatīvo e-cigarešu atspoguļojumu, nav ticamu pierādījumu, ka veipošana veicinātu tradicionālās smēķēšanas pieaugumu.”

Vēl jo vairāk, pētījumi liecina par pretējo: veipošanai ir tendence samazināt tradicionālās smēķēšanas izplatību, bet plašsaziņas līdzekļu uzturēti maldīgi priekšstati var negatīvi ietekmēt sabiedrības veselību, atturot tabakas smēķētājus no mazāk kaitīgām alternatīvām.