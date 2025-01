“No kaut kā diemžēl jāatsakās.” “Swedbank” bankomātos vairs nav pieejams viens pakalpojums Megija Kokoreviča

Publiskajā telpā izskanējušas diskusijas par izmaiņām “Swedbank” pakalpojumu pieejamībā. Kā izrādās, ar “Swedbank” bankomāta starpniecību līdz pagājušā gada nogalei bankas lietotāji varēja apmaksāt komunālos rēķinus, un tas īpaši ērti bijis vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuri ar digitālajiem rīkiem ir uz “jūs”. Šogad šis pakalpojums vairs nav pieejams. Kādēļ, un vai klientiem vietā tiks piedāvātas citas alternatīvas?

Lai ieviestu jaunus pakalpojumus, no kaut kā jāatsakās

“Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops skaidro, ka pērnā gada nogalē tiešām notika izmaiņas bankomātu IT funkcijās, un iespēja samaksāt rēķinus bankomātā vairs nav pieejama. Iemesls tam ir, ka arī bankomātiem parādās jaunas tehniskās nepieciešamības un, lai ieviestu jaunus pakalpojumus klientiem, tad no kaut kā diemžēl ir jāatsakās. Izvērtējot klientu paradumus, izmaiņas skāra tieši rēķinu apmaksas funkciju bankomātā, jo to izmanto neliels klientu skaits. Viņš skaidro: “Mēs, protams, saprotam, ka šādas izmaiņas var būt nepatīkamas vai neērtas arī tai nelielajai klientu daļai, kas tās tomēr vēl izmantoja, tāpēc aicinām izmantot citas maksājumu iespējas atkarībā no tā, kas klientam šķiet ērtākā alternatīva.”

Kādas alternatīvas?

Atbildot uz jautājumu, kādas alternatīvas ir pieejamas “Swedbank” klientiem, Jānis Krops norāda: “Protams, klasiski mēs iesakām izmantot internetbankas vai mobilās lietotnes iespējas. Tomēr apzināmies, ka internetbankas lietošana katru mēnesi atsevišķos gadījumos arī varētu nešķist ērtākā iespēja. Tāpēc kā alternatīvu aicinām izmantot regulāro vai definēto maksājumu iespējas.” Tas nozīmē, ka, ja katru mēnesi tiek saņemts fiksētas summas rēķins, to var apmaksāt kā regulāro maksājumu (klienta norādītajā datumā tiks veikts regulārs pārskaitījums uz iepriekš norādīto pakalpojuma sniedzēja kontu), kas neprasīs klientam izmantot internetbanku katru mēnesi.

Vēl var izmantot arī definēto maksājumus (tos var iepriekš norādīt internetbankā un izvēlēties katrā maksāšanas reizē kā gatavu sagatavi), bet tie jau prasīs spējas reizi mēnesi ieiet pašam internetbankā. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja lielākā daļa piedāvā arī e-rēķinus. Kas nozīmē, ka, dodot piekrišanu pakalpojuma sniedzējam, internetbankā tiks saņemts e-rēķins un tā apmaksa notiks automātiski, pašam klientam pat neiesaistoties.

“Savukārt, ja viss aprakstītais vēl joprojām šķiet pārāk sarežģīts, tad, protams, varam piedāvāt arī rēķinu apmaksu filiālē vai zvanot uz konsultāciju centra tālruni (67444444). Tomēr jābrīdina, ka maksājumu veikšanai filiālē vai zvanot ir komisijas maksa. Vēl ārpus bankas iesakām arī izmantot sadarbības iespējas, kuras piedāvā citi komersanti. Tā, piemēram, rēķinu apmaksa ir ērti paveicama veikalu tīkla Maxima kasēs, Latvijas pasta filiālēs (vienīgi jautājums par komisijas maksu esamību) vai arī pie paša pakalpojuma sniedzēja,” skaidro “Swedbank” mediju attiecību vadītājs.