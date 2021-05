Ilustratīvs foto. Foto: Evija Trifanova/LETA

Līva salauž mātei žokli, sperot ar kāju pa seju. Jaunumi no tiesu zālēm Ieteikt







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

* Daugavpils tiesa piespriedusi piecu mēnešu cietumsodu nosacīti Žanim P. par to, ka viņš janvārī pārsimts metru attālumā no savām mājām no metāla troses bija uzstādījis četras cilpas, ar kurām noķēris trīs stirnas.

Tās bija malumedības, turklāt ar bīstamiem rīkiem. Vēl valstij Žanim nāksies samaksāt 10 500 eiro.

* Kurzemes rajona tiesā Talsos Līva R. notiesāta uz 150 piespiedu darba stundām sabiedrības labā par to, ka viņa martā savās mājās divas reizes iespēra ar kāju pa seju savai mātei, kura bija noliekusies pie plīts, viņai salaužot žokli.

Vēl Līvai būs valstij jāatmaksā 1075 eiro, kas mātei samaksāti kā kaitējuma kompensācija. Materiālo kompensāciju 65 eiro māte tiesā atsauca.

* Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piespriedusi SIA “iTrading” valdes loceklim Aleksandram B. par nelikumīgu tirdzniecību ar viltotām “Apple Inc.” precēm viena gada nosacītu cietumsodu, aizliegumu divus gadus tirgot “Apple” preces, bet SIA “iTrading” valstij jāsamaksā 15 000 eiro soda nauda.

Par 15 000 eiro noslēgts izlīgums arī ar “Apple Inc.”. 2019. gadā uzņēmuma SIA “iTrading” noliktavā atrada viltotus 534 USB strāvas kabeļus 13 350 eiro vērtībā, 161 USB strāvas adapterus (4025 eiro), trīs “HeadphomJack” adapterus (30 eiro), 223 “EarPod” austiņu komplektus (6567 eiro), 25 mobilo telefonu baterijas (1375 eiro).

* Kurzemes rajona tiesa Ventspilī piespriedusi gadu un divu mēnešu nosacītu cietumsodu Guntim I., pie kura dzīvojamā mājā un piemājas teritorijā atrada veselu arsenālu ar nelegāliem ieročiem un munīciju.

Mājas bēniņos, ietītu zaļas krāsas materiālā, Irbe glabāja 7,92 mm kalibra vītņstobra-garstobra atkārtotas darbības karabīni “Mauser 98k” ar saīsinātu stobru un pievienotu pašizgatavotu balsta daļu ar rokturi un laidi.

Turpat atradās arī pašizgatavots 7,62 mm viena šāviena šaujamierocis, kurš uztaisīts, nomainot stobra daļu rūpnieciski ražotai 7,62 mm kalibra Tokareva konstrukcijas šautenei SVT. Savukārt 5,6 mm kalibra šautene TO3-8, kura derīga šaušanai ar uzliesmojuma patronām, glabājās mājas pagalmā starp žogu un celtniecības blokiem.

Turpat, ietītas audumā un ievietotas polietilēna maisā, policija bija atradusi pusautomātiskas 9 mm kalibra “Lugera” un 7,65 mm kalibra “Astra” pistoles.

Irbem izņēma arī desmitiem dažādu patronu un dažus kilogramus šaujampulvera, kas glabājās kārbās virtuves skapītī.

* Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Romāns Ņ. noslēdzis vienošanos ar prokuratūru par astoņu gadu cietumsodu. 2020. gada 16. oktobrī Mangaļsalā, dārza mājiņu rajonā, vīrietis ar rokām sasita, kājām saspārdīja un ar nazi vēderā sadūra Ilzi, kura nomira.

Romāns bija alkohola reibumā. Gan varmāka, gan upuris bijuši cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas.