“Nodūra kā cūku. Vispirms ribās, tad mutē.” Jūrmalā Dainas acu priekšā nodurts viņas četrkājainais draugs 8
Jūrmalā marta izskaņā noticis īpaši satraucošs incidents, par kuru vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”. Kāda sieviete piedzīvojusi smagu zaudējumu – viņas acu priekšā brutāli nogalināts viņas divus gadus vecais suns Nero.
Saimniece Daina devusies ierastā rīta pastaigā, pat nenojaušot, ka tā pārvērtīsies par traģēdiju. Notikumu pavērsiens bijis pēkšņs un šokējošs. Pēc viņas stāstītā, kaimiņš negaidīti izskrējis ārā un uzbrucis sunim ar nazi.
“Kaimiņš ieskrēja istabā, izskrēja ārā un redz, ka mans suns ir aptīts ap stabu. Ņem un trijās vietās sadur, manā acu priekšā! Es uzreiz izsaucu policiju. Sākumā domāju, ka suni vēl var glābt, bet man pateica, ka sunītis jau ir auksts! Trīs dienas pēc tam nevarēju parunāt. Pēc notikušā, lēnām, lēnām atsāku runāt. Tad raudāju, emocijas ņēma virsroku,” raidījumam atklāj Daina.
Starp abiem kaimiņiem jau iepriekš bijušas domstarpības saistībā ar dzīvniekiem. Mulsinot fakts, ka vaininieks pats ir suņa saimnieks. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka viņa suns nereti netiek pienācīgi pieskatīts un mēdz izkļūt ārpus teritorijas.
Traģiskajā rītā abi suņi sākuši riet, kas, iespējams, izraisījis konfliktu. Daina notikušo apraksta ar lielām sāpēm:
“Mans suns rēja. Nu un? Kaimiņa suns arī sāka riet. Līdz ar to, kaimiņš izskrēja ārā un viens moments. Nodūra kā cūku, es atvainojos! Vispirms dūra divas reizes ribās un viens dūriens bija mutē. Tajā brīdī, šoka stāvoklī, domājot, ka mans suns vēl ir dzīvs un glābjams viņam teicu: “Nerīti, ejam atpakaļ uz sētu!”. Nero tikai nogūlās uz vieniem sāniem, tad uz otriem sāniem un viss. Šādu scenāriju es nenovēlu nevienam!”
Citi apkārtnes iedzīvotāji vaininieku raksturo kā cilvēku ar sarežģītu dzīvesveidu, kurš ne vienmēr spējis tikt galā ar savām problēmām. Notikušais raisījis plašu rezonansi un sašutumu.
Kā ziņo “Bez Tabu”, šobrīd tiek skaidrots, vai un kāds sods var tikt piemērots par šādu cietsirdīgu rīcību pret dzīvnieku. Zināms arī, ka sižetā redzamā suņu būda un dzīvnieku trauki nepieder nevienai no iesaistītajām personām.
