Nogalināto draugu gribēja “nosēdināt pie stūres”! Kā Artis centās izvairīties no cietumsoda

Kad aizdomās par avārijas izraisīšanu turētam autovadītājam draud nopietnas nepatikšanas tiesā, bieži vien izskan dažādas versijas par to, kas tad īsti sēdējis pie stūres. Ja kāda kompānija brauc automobilī, avarē un ir nelaiķis, tad bieži pie stūres tiek “nosēdināts” nelaiķis, kaut arī ne vienmēr tas izskatās loģiski.

Tiek apstrīdēti videoieraksti īsi pirms avārijas, jo, lūk, teorētiski simts metrus tālāk jau bijis iespējams samainīties vietām pie stūres. Te pēkšņi pie glauna leksusa stūres atradies nevis donžuāns, kam pieder limuzīns, bet meitene, ar kuru braukts priecāties… Un tad tiek vērtēti pierādījumi, arī netieši, citas lietas. Daudz kas atkarīgs arī no tiesneša subjektīvās pārliecības.

Nupat Kurzemes rajona tiesā Kuldīgā tiesnese Anita Simsone tomēr nenoticēja mehāniķim Artim P., kurš apgalvoja, ka viņš nav sēdējis savam automobilim pie stūres. Viņam piesprieda piecu gadu cietumsodu, tikpat ilgu laiku tiesību atņemšanu, kā arī 10 000 eiro morālo kompensāciju par labu avārijā bojāgājušā puiša mātei un 840 eiro par labu valstij par advokātes pakalpojumiem.

Bija nepieciešams gads un 12 tiesu sēdes, lai tiktu līdz spriedumam, jo Artis kopā ar savu advokāti Anitu Kovaļenko centās pierādīt, ka nav sēdējis pie stūres. Artis netika nogādāts cietumā, jo pieprasīs pilnu spriedumu, lai to pārsūdzētu.

Kas tad notika uz ceļa 2019. gada 26. janvārī?

Īpašnieks pie stūres

Kā vēsta prokurora Ginta Mežiņa apsūdzība, autoceļa Talsi–Stende– Kuldīga 48. kilometrā “Audi 80” saskrējās ar “Mercedes Viano” busiņu. Pie “Audi” stūres sēdējis Artis (viņam konstatēja 2,3 promiles reibumu), vēl salonā atradušies viņa draugi Valdis un Māris, neviens no viņiem nebijis piesprādzējies.

Viņiem pretim mersedesu vadīja Agris, kuram blakus bija kundze. “Audi” iebrauca pretējā joslā, kur sadūrās ar mersedesu. “Audi” no trieciena pret mersedesa kreiso priekšējo stūri tika pārplēsts vidū uz pusēm (it kā bijis sametināts no divām daļām, bet šādi plīstot arī normāli automobiļi).

Valdis, kurš sēdējis līdzās vadītājam, un Artis ticis cauri gandrīz sveikā, bet Māris, kurš sēdējis uz aizmugurējā sēdekļa, mira no smagām traumām. Mersedesa vadītājs salauza kājas papēdi, viņa blakussēdētāja sasita krūškurvi.

“Uz taisna ceļa posma 150–200 metru attālumā pamanīju pretim braucošu automobili, kas mētājās pa savu joslu, kaut gan segums bija ideāls. (Diena esot bijusi saulaina, gaisa temperatūra bijusi plus trīs grādi. – A. D.) Noteikti traucās ātrāk ar atļautajiem 90 km/h. Tad it kā iztaisnojās.

Es strauji samazināju ātrumu un paņēmu maksimāli pa labi, faktiski pie paša grāvja. Tas bija viens moments, kad pret mana automobiļa kreiso priekšējo daļu triecās pretimbraucošais ar aizmugurējo kreiso stūri. Kad attapāmies, abi automobiļi bija ap 200 metriem viens no otra, uz ceļiem daudz atlūzu,” tiesā liecināja mersedesa vadītājs. Viņš arī paspējis pamanīt, ka pie stūres sēdēja Artis. “Viņa seja logā paliks atmiņā uz mūžu – mūsu sejas gandrīz satikās…”

Liecības mainās

Policija pēc avārijas savalda iereibušo Arti. Foto no privātā arhīva

Artis pēc avārijas uzvedies bravūrīgi, vēl no plastmasas pudeles esot dzēris alu, nepakļāvies policistu prasībām un ticis ar spēku savaldīts. Vēlāk, būdams aizturēts, policijas iecirknī uzrakstījis vaļsirdīgu atzīšanos, ka sēdējis pie stūres, ko vēlāk noliedza un kopā ar advokāti tiesā vairākkārt uzsvēra, ka atzīšanās esot izspiesta, pirmās liecības sniedzis bez advokātes, kas nav piedāvāta, policija izdarījusi vēl vairākus pārkāpumus. Tiesa gan nekādus pārkāpumus policijas darbā neatrada.

“Audi” priekšā sēdošais Valdis tiesā stāstīja, ka bijis lielā reibumā, neatceroties, kā izkļuvis no automobiļa, kā nokļuvis slimnīcā. Pirms negadījuma ilgstoši dzēruši (viņam konstatēja 2,5 promiles) pie Arta Rendā, kur palikuši pa nakti, tad no rīta atkal iedzēruši un braukuši pie Ērika. “Audi” vadījis Artis. Pie Ērika atkal dzēruši. Kas pēc tam sēdējis mašīnai pie stūres, neatceroties. Apziņa uz brīdi atgriezusies pēc avārijas, ka auto bija sadalījies daļās un Māris gulējis uz asfalta.

Pratināšanā iepriekš policijā Valdis gan teicis, ka atceroties, ka pie “Audi” stūres sēdējis Artis, kurš pēc avārijas sapratis, ka būs nepatikšanas, un licis teikt, ka pie stūres bijis Māris. Tiesā Valdis teica, ka neatceroties savas liecības policijā, bet savu parakstu zem šīm liecībām tomēr atzina.

Savukārt Ēriks tiesā apgalvoja, ka pēc dzeršanas palīdzējis Artim iekāpt priekšējā pasažieru sēdeklī, bet kurš apsēdies pie stūres, neievērojis. Tiesa gan, iepriekš policijai viņš liecināja, ka nav redzējis, kā kompānija aizbraukusi un kurš kā sēdējis. Šādu liecību nesakritību novērtēja tiesnese, kas pēc sprieduma pasludināšanas par to ziņoja policijai – Ēriku var sodīt par nepatiesu liecību sniegšanu.

Ceļu policists Intars Grābants, kurš negadījuma dienā ieradās notikuma vietā, tiesā sacīja, ka uzreiz sapratis: stūrējis viens no diviem dzīvajiem jauniešiem, tāpēc abiem izmērījis alkohola daudzumu izelpā. Ja kāds no viņiem vai abi būtu bijuši aizmugurē, tad kopā ar aizmugures detaļām mētātos pa ceļu un pļavu…

Neesot mācējis braukt

Māris, kas mira negadījumā, bijis vēl lielākā reibumā – 4,86 promiles. Viņa māte tiesā nenoliedza, ka dēlam paticis iedzert. Kompānijā bijis arī otrs viņas dēls, kuram palicis bail no Arta braukšanas agresīvā stila, tāpēc viņš laikus izkāpis un gājis mājās.

Māte tiesā pārmeta Artim un Valdim, kuri pēc negadījuma nav snieguši palīdzību Mārim, kurš vēl bijis dzīvs, un uzveļ vainu mirušam, kurš nevar sevi aizstāvēt. Vēl māte uzsvēra, ka Māris nemaz neesot mācējis braukt ar automobili.

Arta advokāte Anita Kovaļenko visādi centās tiesnesi pārliecināt, ka neesot pietiekamu pierādījumu, ka Artis sēdējis pie stūres, turklāt policija viņas klientu kā vienkāršu cilvēku esot apmuļķojusi, ar viņu runājusi bez advokāta, ietekmējusi gan viņu, gan liecinieku Valdi, abi pratināti, kad bijuši alkohola reibumā un paģiraini, piedevām policija vēl esot viltojusi dokumentus.

Prokurors Gints Mežiņš gan norādīja: nav saprātīgu šaubu par Arta vainu un tam ir daudz pierādījumu. Tās ir gan liecinieku liecības, gan mirušā traumas, kas nevarēja rasties, viņam sēžot pie stūres, gan eksperta atzinums, ka nekas neliecina, ka mirušais nevarējis atrasties “Audi” aizmugurē.