Foto: Edijs Pālens/ LETA

"Ogres namsaimnieka" klientiem teju uz pusi pieaug siltumenerģijas komponente







No šodienas SIA “Ogres namsaimnieks” klientiem teju uz pusi pieaugs siltumenerģijas komponente, kas turpmāk būs 53,06 eiro par megavatstundu, aģentūru LETA informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Vienlaikus maksa par uzstādīto jaudu ir nemainīga – 21,7 eiro par kilovatu.

Siltumenerģijas tarifa enerģijas komponentes pieaugumu ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājums 63,4% apmērā. No kopējām komersanta izmaksām lielāko daļu veido tieši iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

“Ogres namsaimnieks” siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem Latvijā, bet pārējo daļu no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma saražo, izmantojot dabasgāzi. Atšķirībā no citiem siltumapgādes komersantiem “Ogres namsaimnieks” lietotājiem piemēro siltumenerģijas gala tarifu, ko veido divas daļas – siltumenerģijas komponente un maksa par uzstādīto jaudu, ko nosaka kā fiksētu mēneša maksājumu.

Ievērojot iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu, “Ogres namsaimnieks” 29.aprīlī SPRK iesniedza noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem. Veicot izvērtējumu, SPRK secināja, ka piedāvātie tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

“Ogres namsaimnieks” ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā – dabasgāzes – cena vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Tas nozīmē, ja kurināmā cena un/vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas nākotnē būs zemākas par to, kas iekļautas piemērotajā tarifā, “Ogres namsaimnieks” būs jānosaka lietotājiem zemāks tarifs.

Kā liecina informācija “Firmas.lv”. “Ogres namsaimnieks” apgrozījums pērn bija 8,676 miljoni eiro, savukārt peļņa – 359 137 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2015.gadā, tā pamatkapitāls ir 2,807 miljoni eiro. Kompānija pieder Ogres novada pašvaldībai.

SPRK realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs.