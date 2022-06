Foto: AFP/Scanpix/LETA

“Nabassaite ir pārcirsta. Krievijas gāze Latvijā neieplūst,” Vitenbergs norāda, ka sešu mēnešu laikā izdarīts vairāk nekā pēdējos 30 gados Ieteikt







“Pusgada laikā ir izdarīts vairāk kā 30 gados kopā, domājot par šo atkarību no Krievijas gāzes. Nabassaite līdz šim nav bijusi pārgriezta tieši energoresursu izmantošanā,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” stāsta Jānis Vitenbergs, 13.Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs, NA), bijušais ekonomikas ministrs.

“Pirmo reizi valsts vēsturē ir nopirkta gāze no demokrātiskām valstīm, kas nav Krievija, izmantojot Klaipēdas sašķidrinātās gāzi termināli. Pieņemts lēmums, ka valsts veidos savas gāzes rezerves, lai būtu drošībā, sagaidot nākamo apkures sezonu, gan turpmāk.

Ir prioritizēta tieši iesūknēšana no Klaipēdas termināla Inčukalnā, tika izmantoti šie resursi prioritāri, lai iegūtu gāzi no citām valstīm, ne no Krievijas, un dinamika, vēl esot ministra amatā, mainījās ik pa dienai, gan sadarbībā ar lietuviešu, gan igauņu kolēģiem.

Bija lēmumi, kas pieņemti savlaicīgi, lai mēs šobrīd šeit varētu sēdēt un vispār par to diskutēt. Nabassaite ir pārcirsta un Krievijas gāze Latvijā neieplūst,” viņš stāsta.

Jau ziņots, ka Saeima aprīļa beigās atbalstīja grozījumus regulējumā, paredzot Krievijas dabasgāzes piegāžu aizliegšanu. Par šī ierobežojuma spēkā stāšanās laiku vēl skaidrības nav, bet valdība lēš, ka to varētu izdarīt no nākamā gada. Paredzams, ka par spēkā stāšanās laiku vēl tiks spriests, skatot grozījumus galīgajā lasījumā.