Ogres novadā stājusies spēkā jauna kārtība bērnu reģistrēšanai bērnudārzos







Šī gada janvārī Ogres novadā ir stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšana Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Bērnus reģistrēt uzņemšanai izglītības iestādēs var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība un reģistrēta deklarētā dzīvesvieta. Bērnu reģistrāciju veic bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis.

Veicot reģistrāciju, iespējams norādīt ne vairāk kā četras vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā, kā arī atzīmēt kādu no prioritātēm, ja tāda ir. Ogres novada pašvaldība ir noteikusi sešas prioritātes, kas nodrošina priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē, proti, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības gūt priekšrocības bērna uzņemšana izglītības iestādē, bērnam ir nodibināta aizbildniecība, un aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā. Priekšrocības ir tiem bērniem, kuriem, sākot mācības izglītības iestādē, šo izglītības iestādi apmeklē vēl kāds no bērna mājsaimniecības bērniem, ģimenē vienlaikus dzimuši divi vai vairāki bērni, bērns ir no daudzbērnu ģimenes, kāds no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ir pedagogs Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē.

Ja pieteikumā būs atzīmēta kāda no prioritātēm, līdz 15.maijam būs nepieciešams Izglītības pārvaldē iesniegt papildu dokumentus, kas šo pazīmi apliecina.

Izmaiņas pieteikumos var veikt līdz katra gada 15.maijam.

Saistošie noteikumi paredz, ka izglītības iestāžu vadītāji līdz katra gada 1.martam informē Izglītības pārvaldi par nākamā mācību gada 1.septembrī plānoto brīvo vietu skaitu katrā bērnu vecuma grupā. Pēc šīs informācijas saņemšanas Izglītības pārvalde veido bērnu uzņemšanas sarakstu katrai izglītības iestādei, izmantojot kārtējā gada 15.maija reģistra datus, tāpēc vecāki ir aicināti nepieciešamās izmaiņas savos pieteikumos veikt līdz 15.maijam.

Bērnu uzņemšanas saraksts katrai izglītības iestādei veidosies no pieteikumiem, kuros izglītības iestāde norādīta kā viena no vēlamajām, secīgi ievērojot vairākas prioritātes, proti, bērni, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu un nav sākuši mācības pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē, ir piemērota kāda no iepriekš minētajām sešām noteiktajām priekšrocībām, bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un atrodas izglītības iestādes pakalpojuma zonā.

Uzņemšanas sarakstu kārtējā gadā katrai izglītības iestādei Izglītības pārvalde veido no 15.maija līdz 1.jūnijam. Ne vēlāk kā 1.jūnijā Izglītības pārvalde publicē izglītības iestāžu bērnu uzņemšanas sarakstu internetā “www.ogresnovads.lv”, norādot izglītības iestādi un bērnam piešķirto pieteikuma reģistrācijas kodu. Informācija par vietas piešķiršanu izglītības iestādē vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem tiek nosūtīta uz to norādīto e-pasta vai deklarēto dzīvesvietas adresi.

Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis līdz 30.jūnijam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē. Ja šāds iesniegums netiek saņemts, tiek uzskatīts, ka bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis atteicies no bērnam piešķirtās vietas, un bērns tiek izslēgts no reģistra. Ja atsakās no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta reģistrā līdz brīdim, kad tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām izglītības iestādēm. Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt izglītības iestādēs pieteikumā norādītajā laikā, pieteikumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo kalendāro gadu.

Ja bērnam netiek piedāvāta vieta izglītības iestādē, tam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir iespēja saņemt līdzfinansējumu mācībām privātajā izglītības iestādē vai bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai.

Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir nodrošināta iespēja elektroniski vai klātienē pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā visās Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Elektroniski to var izdarīt, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā “www.epakalpojumi.lv”. Šajā portālā iespējams arī veikt izmaiņas savā pieteikumā.

Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Evija Slise norāda, ka tiem vecākiem, kuri bērnu rindai uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē ir reģistrējuši pirms 2022.gada, līdz šā gada 15.aprīlim jāieiet sistēmā un jāpārbauda dati par savu bērnu, ja nepieciešams informācija jāpapildina, piemēram, izvēloties vairākas izglītības iestādes, kā arī jānorāda prioritātes, ja tādas ir.

Slise skaidro, ka pašlaik līdz pat 1.jūnijam, ieejot sistēmā, vecāki neredzēs, vai un kad ir piešķirta vieta, jo uzņemšanas saraksti tiks veidoti no 15.maija līdz 1.jūnijam. Sistēma, veidojot uzņemšanas sarakstus izglītības iestādēm, ņem vērā pieteikuma iesniegšanas datumu un apstiprinātās prioritātes.

Pieteikumi, kas reģistrēti vēsturisko Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novadu pirmsskolu rindu reģistros, nav jāpārreģistrē, tie ir pievienoti jaunajam Ogres novada reģistram, uzsver Slise.

Ja vecākam nav iespējams pieteikt bērnu elektroniski, to var veikt arī klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) vai atsevišķās izglītības iestādēs.

Jautājumu gadījumā vecākiem lūgums sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi elektroniski, izmantojot e-pastu “izglitiba@ogresnovads.lv”, “evija.slise@ogresnovads.lv” vai pa tālruni 65 055 384, 65 030 340.