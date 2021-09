Foto: ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Pagājušajā diennaktī Latvijā Covid-19 laupījis piecu cilvēku dzīvības, reģistrēti 542 jauni saslimšanas gadījumi Ieteikt







Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 542 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par pieciem mirušiem Covid-19 pacientiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz ar to saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 307,1 līdz 316,7 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 5996 personas.

No visiem piektdien atklātajiem Covid-19 gadījumiem 427 pacienti bija nevakcinējušies vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 115 inficētie bija saņēmuši poti pret Covid-19.

No pieciem mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl divi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 34 150 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 1,6%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 150 156 cilvēkiem, bet miruši 2640 ar šo slimību sasirgušie, liecina SPKC apkopotie dati.