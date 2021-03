Pensionāri atkritumu šķirošanu talkas laikā uzskata par labu lietu. Foto: Dmytro Zinkevychz/SHUTTERSTOCK

Pandēmijas laikā palielinās atkritumu apjoms, taču aizvien vairāk cilvēku vāc atkritumus, atklājot Lielās talkas pasākumu, sacīja AS “Latvijas valsts meži” (LVM) komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

Viņš stāstīja, ka kopš Covid-19 pandēmijas laika Latvijas mežos ir dubultojies cilvēkus skaits, kuri dodas atpūsties ne tikai uz 300 LVM labiekārtotajām vietām mežos, bet uz jebkuru mežu. Līdz ar to palielinās arī mežā atstāto atkritumu apjoms. Taču labā ziņa esot tā, ka pieaug to cilvēku skaits, kuri no meža iznes vairāk atkritumu nekā ienesuši, pauda Kotovičs.

Viņš atzina, ka dabā aizvien mazāk sastopami bīstamie atkritumi, taču joprojām daudzi cilvēki, kuri izvairās no līguma ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kā rezultātā bieži vien atkritumi nonāk dabā.

Runājot par Lielās talkas nozīmi, Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka rūpes par vidi palīdz stiprināt nācijas kopības sajūtu. Viņa ieskatā Lielā talka ir labs piemērs pilsoniskajai kustībai, kuru tās organizatori profesionāli organizē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) atgādināja, ka ir svarīgi sakārtot sev tuvāko apkārtni, jo tas veicina paradumu maiņu, liekot rūpēties par tīrību ne tikai reizi gadā, bet arī ikdienā.

Ministrs uzsvēra, ka Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija atkritumus saskata, kā resursus, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tāpat viņš atgādināja, ka no nākamā gada 1.februāra tiks ieviesta depozītu sistēma, kas mazinās atkritumu daudzumu, kas nonāks dabā, kā arī nodrošinās aprites ekonomikas principus.

Plešs aicināja arī citas valsts pārvaldes iestādes sekot VARAM piemēram, un atteikties no PET pudeļu lietošanas.

Šogad SOLO talkotāji talkas maisus varēs saņemt “Maxima” veikalos

Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme informēja, ka šogad Lielo talku atbalsta SIA “Maxima Latvija”, kas no 19.aprīļa līdz 24.aprīlim nodrošinās 100 000 atkritumu maisu izdali teju 200 “Maxima” veikalos visā Latvijā.

Šī gada Lielās talkas moto ir “Katrs atsevišķi, bet visi kopā”, kas nozīmē to, ka ikvienam ir iespēja talkot individuāli sev ērtā publiskā vietā bez talkas saskaņošanas ar pašvaldības koordinatoru. Savu individuālo jeb solo talku pēc paša vēlēšanās iespējams piereģistrēt talkas mājaslapā SOLO talkas kartē “https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/”. Vienīgais, kas jāizdara solo talkotājam – jāsaņem Lielās talkas maiss kādā no tuvākajiem “Maxima” veikaliem, jāsatīra apkārtne un, kas ir pats svarīgākais jānogādā maiss ar savāktajiem atkritumiem kādā no tuvākajām oficiāli reģistrētajām atkritumu savākšanas talkas vietām, kuras ar sarkanu atzīmētas kartē “https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/”.

Organizatori uzsvēra, ka arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli Lielās talkas norises brīdī.

Kā vēstīts, Lielā talka šogad norisināsies sestdien, 24.aprīlī.