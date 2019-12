NBA piešķīrusi 35 000 ASV dolāru lielu soda naudu Losandželosas “Lakers” spēlētājam Markīzam Krisam par Dalasas “Mavericks” līdera Lukas Dončiča nogrūšanu.

Incidents notiks svētdienas spēles trešajā ceturtdaļā, kad pēc asas cīņas par bumbu Kriss iegrūda slovēni skatītāju rindās, par ko tika sodīts ar tehnisko piezīmi. Kriss dažādos konfliktos iesaistījies arī iepriekš, tādēļ šoreiz soda nauda ir daudz bargāka kā par ikdienišķu tehnisko piezīmi..

Marquese Chriss and Luka Doncic get into it. 👀pic.twitter.com/7R8oUKIMBU

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 29, 2019