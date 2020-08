Foto: Daiga Kļanska/LETA

Lauku atbalsta dienests (LAD) izmaksā vienreizēju ārkārtas pabalstu piena lopkopjiem un liellopu audzētājiem ienākumu stabilizēšanai, aģentūru LETA informēja LAD Sabiedrisko attiecību daļā.

Par katru slaucamu govi lauksaimnieki saņem 86 eiro, ja no šā gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam bijušas vismaz trīs slaucamas govis un piens pārdots piena pārstrādātājam.

Savukārt par gaļas šķirnes liellopu lauksaimnieki saņem 137 eiro, kamēr par piena vai piena-gaļas šķirnes bulli – 96 eiro, ja tie realizēti no 2020.gada aprīļa līdz jūnijam.

Pabalstu izmaksā, jo noteiktās lopkopības nozarēs ir konstatēts ieņēmumu samazinājums, skaidroja LAD.

Dienestā atzīmēja, ka šogad no aprīļa līdz jūnijam piena ražošanā kopējie ieņēmumi samazinājās par 9,1% salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem laika posmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados, savukārt liellopu audzēšanā kritums bija par 26,8% salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem laika posmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados.