Par spiegošanu apsūdzētais taksists lielījies, ka gribot uzspridzināt naftas termināli un dronu poligonu, kā arī veicis virkni citu darbību Ieteikt







Par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētais taksists Sergejs Sidorovs bildējis padomju armijas pieminekļa Pārdaugavā nojaucēju auto un lielījies ar vēlmēm spridzināt dronu poligonu Baložos, liecina prokuratūras sagatavotā apsūdzība.

Rīgas pilsētas tiesa piektdien sāka izskatīt Sidorova krimināllietu. No prokurores Zanes Lodziņas piektdien tiesā nolasītās apsūdzības izriet, ka 2022.gada oktobrī platformā “Telegram” tika izveidots kanāls “Baltijas antifašisti” un ar to saistīti kanāli, kuros tika vākta informācija nolūkā palīdzēt Krievijai un tās dienestiem vērsties pret Latvijas drošību.

“Baltijas antifašistu” uzturētajos “Telegram” kanālos regulāri tika ievietoti aicinājumi personām Latvijā vākt ziņas, kas būtu saistošas Krievijas izlūkošanas un drošības dienestiem. Tāpat bijuši aicinājumi iegūt ziņas par jebkādām ikdienas norisēm Latvijas aizsardzības sistēmā, Latvijas starptautisko sadarbību, NATO aizsardzības plāniem, NATO dalībvalstu praktiskajām aktivitātēm Latvijas teritorijā, kā arī ziņas par Latvijā notiekošiem atbalsta pasākumiem Ukrainai.

Atsevišķos gadījumos ierakstos bijis neslēpti norādīts, ka šī informācija tiks nodota Krievijas Izmeklēšanas komitejai vai Federālajam drošības dienestam (FSB). Savukārt stratēģiskas nozīmes un operatīvi taktiska rakstura izlūkziņas primāri nepieciešamas Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenajai izlūkošanas pārvaldei.

Atsaucoties šādiem vēstījumiem, Sidorovs ideoloģisku motīvu vadīts piekritis vākt ziņas, apzinoties, ka tās tālāk tiks nodotas Krievijas dienestiem, uzsver apsūdzība.

Pirmajā reizē Sidorovs 2023.gada 4.janvārī, braucot ar auto garām Krievijas vēstniecībai, ar telefonu nofilmējis un “Telegram” saziņā ar kādu apsūdzībā nekonkretizētu personu nosūtīja video, kurā redzams, ka pie vēstniecības tobrīd atrodas operatīvais transports un divas ugunsdzēsēju mašīnas.

10.martā Sidorovs šai pašai personai nosūtīja informāciju par to, ka todien Rīgā ir liela militārpersonu aktivitāte, “ka visi no mājām braucot uz bāzēm un nevis uz vienu konkrētu bāzi, bet uz visām”. Sidorovs arī pats uz divām bāzēm esot aizvedis militārpersonas.

26.aprīlī Sidorovs jau citai personai “Telegram” nosūtīja ziņu par to, ka Rīgas ostā ir iegājis militārais kuģis, kas atrodas slēgtajā piestātnē un tiek veikta tā izkraušana. Sidorovs arī nosūtīja atrašanās vietu mobilajā aplikācijā “Waze”. 9.maijā apsūdzētais nosūtīja šai personai divas fotogrāfijas, vienā no kurām bija redzams Ukrainas karogs mājas logā, bet otrā – mājas adrese. Tajā pat dienā Sidorovs nosūtīja informāciju, ka viņam nav bilžu, bet viņš jau trešo vai ceturto dienu ievērojis militāristus Baložos pie dronu poligona. Vīrietis rakstījis, ka vēlējies pie poligona piebraukt paskatīties un uzņemt bildes, taču ceļš pie poligona neesot pieejams un tur ir izvietotas kameras. Vēlāk gan viņš nosūtīja poligona atrašanās vietu “Waze” kartē.

2019.gadā publiski pieejamā informācija liecina, ka Ķekavas novada pašvaldība ar mērķi atbalstīt jauno tehnoloģisko inovāciju un tehnisko jaunradi 2019.gadā Baložos palīdzējusi tapt “dronu poligonam”. Nacionālajos bruņotajos spēkos aģentūrai LETA nekomentēja, vai šo teritoriju savām mācībām izmanto arī armija.

12.maijā Sidorovs informējis par to, ka ostā nav redzams neviens Ukrainas benzīnvedējs, lai gan tie pie ostas bijuši pastāvīgi. Tajā pašā dienā vīrietis nosūtīja fotoattēlu, kurā Uzvaras parkā aiz sētas redzams smilšains laukums un melnas krāsas auto. Sidorovs informējis, ka minētajā vietā notiek pieminekļa nojaukšanas darbi un apgalvojis, ka starp smilšu kaudzēm ir noslēpta traktoristu, kas veic šo nojaukšanu, personīgā automašīna.

Tālākais apsūdzības izklāsts liecina, ka Sidorovs “Telegram” sūtījis informāciju par redzamiem karakuģiem un to, ka saskaņā ar citu taksistu novērojumiem lidostā esot pilns ar militāristiem. Tāpat vīrietis sūtījis foto ar auto, uz kuras bagāžas nodalījuma redzama uzlīme ar pārsvītrotu Putina galvu. Apsūdzētais arī sūtījis foto ar kāda Rīgas centra veikala skatlogu, kurā redzama zīme Ukrainas karoga krāsās ar uzrakstu krievu valodā “Krievijas militārais kuģi, ej na*uj”.

11.jūnijā Sidorovs sūtījis informāciju, ka todien bijis daudz pasūtījumu no militārpersonām, kuras braukušas no Rīgas uz Lielvārdes bāzi. Sidorovs apgalvojis, ka militārpersonas esot bijušas alkohola reibumā un tās vestas uz bāzi no bāriem.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, 20.jūnijā Sidorovs nosūtījis informāciju, ka naftas termināls ir pilns ar “Ukrainas tūristiem”, cita starpā taujājot, “vai nav kaut kas, ko tur nolikt un kas varētu pēc stundas uzsprāgt vai aizdegties”.

Sidorovs spriedelējis, ka viņam ir divas vietas, kur griboties nolikt sprāgstošus priekšmetus – viņš gribot uzspridzināt termināli, nodedzināt tur kravas automašīnas un dronu poligonu. Uz minēto ziņu saziņas adresāts atbildējis, ka tādu operāciju vajag pārdomāt. Uz to Sidorovs atbildējis, ka viņam viss esot pārdomāts un vajagot tikai sastāvdaļas. Uz to sarakstes otra puse Sidorovam atbildējusi, ka sastāvdaļas uzbrukumam nepieciešams savākt Latvijā, tas esot sarežģīts process un tādas lietas “Telegram” apspriest nedrīkstot.

Tālākā apsūdzība liecina, ka Sidorovs piekritis, ka sastāvdaļas ir jāvāc Latvijā, bet interesējies, vai Latvijā ir kāds, kurš tās jau ir savācis un varētu tās nodot viņam, nosūtot potenciālās paņemšanas vietas lokāciju. Kontaktpersona atbildējusi, ka šādas informācijas tai neesot, uz ko Sidorovs atbildējis: “Slikti.”

Apsūdzība arī liecina, ka jūlijā kontaktpersona saziņā ar Sidorovu interesējusies par to, vai viņam ir daudz draugu starp taksistiem, jo nepieciešams, lai viņš ar taksistiem veiktu lidostas novērošanu. Kontaktpersona arī sniegusi tālākus norādījumus, kā novērot un izsekot atbraucējus lidostā.

Sidorovs arī apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu, jo internetā rakstījis, ka latvieši ir fašisti, bet Ukrainas karoga krāsās izgaismoto Brīvības pieminekli viņš raksturojis ar vemjošu emocijzīmi. Tāpat viņš internetā publicējis citus naidīgus ierakstus.

Taksists pirms pirmās tiesas sēdes teica, ka sevi par spiegu neuzskata, jo neko “spiegainu” neesot nodevis, piemēram, informāciju par karabāzēm.

Sidorovs apgalvoja, ka vienkārši sarakstījies ar Viktoriju Matuli, kura patlaban ir apsūdzēta noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašistu” kriminālprocesā un, visdrīzāk, atrodas Krievijā.

Valsts drošības dienests (VDD) vīrieti aizturēja 2023.gada 15.augustā. Taksista dzīvesvietā tika konstatēti vairāki datu nesēji, kā arī viņa prokremlisko ideoloģisko pārliecību apliecinoši simboli, piemēram, Krievijas un PSRS karogi.

Kriminālprocess pret vīrieti bija izdalīts no tā dēvētā “Baltijas antifašistu” kriminālprocesa, kurā apsūdzības celtas sešiem Latvijas valstspiederīgajiem par noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” vadīšanu un piedalīšanos šīs organizācijas pastrādātajos noziegumos.

Šīs personas ir prokremliskā aktīviste Tatjana Andrijeca, Aleksandrs Žguns, Staņislavs Bukains, Sergejs Vasiļjevs, Viktorija Matule un Romans Samuļs. Trīs no viņiem izsludināti meklēšanā.

No tā dēvētā “Baltijas antifašistu” kriminālprocesa izdalīta arī lieta, kurā 14.Saeimas deputāta amata kandidāte Inga Tuhbatova apsūdzēta par spiegošanu Krievijas labā, pildot konkrētus “Baltijas antifašisti” uzdevumus.