ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) nolēmusi nesūtīt pašgājēju robotu VIPER uz Mēnesi, kā iemeslus minot projekta augstās izmaksas un izpildes kavēšanos. Pēc visaptveroša novērtējuma projekts VIPER tiks atcelts, paziņoja NASA.

VIPER sākotnēji bija plānots nosūtīt uz Mēness dienvidu polu 2023.gada beigās, bet to nācās atlikt līdz šim gadam. Pēc vēl vienas aizkavēšanās NASA cerēja nosūtīt robotu kosmosā 2025.gada septembrī ar privātās kompānijas “Astrobotic” palīdzību.

NASA paziņoja, ka tagad robots tiks demontēts un tā daļas tiks izmantotas citur.

After a comprehensive review, we are discontinuing development of our VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) project. We are committed to studying and exploring the Moon, and will pursue other methods to accomplish many of VIPER's goals: https://t.co/oMyngdoUKc pic.twitter.com/UJXmf0gnRv

— NASA (@NASA) July 17, 2024