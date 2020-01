Publicitātes foto

Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrādi piedzīvojusi izrāde “Svaigās asinis”. Režisors Alvis Hermanis izrādes tekstus konstruējis no preses materiāliem. Lomās Latvijas Kultūras akadēmijas JRT studijas 2. kursa studenti un Ģirts Krūmiņš.

Izrāde “Svaigās asinis” veltīta brīnumbērnam Elizabetei Holmsai un atspoguļos Silīcija ieleju, kas ar savu apsēstību ar progresu aizgājusi tik tālu, ka līdzinās sektai.

“Progress, inovācijas, attīstība – 21. gadsimta reliģija, kas kļuvusi jau par neapspriežamu dogmu. Mūsdienu jaunās tehnoloģijas šobrīd ir vispārējs jaunais pielūgsmes objekts un jaunais evaņģēlijs, kas nomainījis noputējušo Bībeli un citas reliģijas. Politiķi, mediji, sociālie tīkli kā mantru atkārto vienu un to pašu – viss jaunais ir labs un viss vecais ir slikts.

Digitālās revolūcijas ēru šobrīd nomaina nākamā – “reputācijas ēra”. Manipulācija ar informāciju. Jeb – tavu vērtību turpmāk noteiks tikai tas, ko par tevi domā citi,” par topošo izrādi stāsta A. Hermanis.

Izrādes tēma ir Silīcija ieleja. “Visiem zināmā moderno tehnoloģiju Meka Sanfrancisko apkaimē, kur radušās un sakoncentrējušās visas modernākās mūsdienu tehnoloģiju kompānijas – “Google”, “Facebook”, “Apple”, “Amazone”, “Netflix”, “Oracle”, “Yahoo”, “Uber”, “Airbnb”, “Tesla”, “SpaceX” un citas.

Tā ir vieta, kur sakoncentrējušās arī “vismodernākās” jaunuzņēmumu kompānijas.

Tostarp firma “Theranos” un tās vadītāja Elizabete Holmsa. Dēvēta par Stīva Džobsa reinkarnāciju. Par viņu būs šī izrāde,” teic A. Hermanis.

“Gadījums ar Elizabeti Holmsu, protams, ir lielisks piemērs. Tā ir jauna sieviete, kas nodibināja savu jaunuzņēmumu. Viņas ambīcija bija pilnīgi kolosāla un apsveicama, jo viņa gribēja radīt tādu mazu, melnu kastīti, kas būs katram cilvēkam mājās, kur ar vienu mazu asins pilienu var veikt gandrīz tūkstoš analīzes un līdz ar to paredzēt arī visas iespējamās slimības. Bet viņu apsūdzēja krāpniecībā.

Nupat uzzināju, ka arī “Netflix” domā taisīt filmu par viņu, Amerikā grib veidot arī seriālu.

Silīcija ielejas apsēstība ir jau no Stīva Džobsa laikiem. Viņi ir pa pusei kā hipiji – tas cilvēku patoss, brālība un rūpes par vispārējo laimi ir draudzīgi sakausēts kopā ar tādu pilnīgi cinisku, ļoti pragmatisku biznesa porciju. Un tas kokteilis ir tāds, ka gāž no kājām nost. Par to mēs taisām izrādi “Svaigās asinis”.”

Alvis Hermanis atzīst, ka nevēlas lieku topošo aktieru publicitāti, jo viņi vēl ir tikai “skolnieki”. Aktieri viņi būs, kad tiks pabeigtas studijas. Režisors nevēlas, lai viņi kļūtu par mediju svaigo “gaļu”, ko visi var patērēt. Kamēr viņi mācās, intervijas nav nepieciešamas.