Foto: Cybrain/SHUTTERSTOCK

Pārskaitījums radiem – vai apliekams ar nodokli? Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vai, pārskaitot naudu no Anglijas radiem Latvijā, VID var uzlikt maksāt kaut kādus nodokļus? Ko labāk uzrādīt maksājumu uzdevumos – konkrētus mērķus, piemēram, mājas remontam, vai arī kā dāvinājumu, vai konta papildinājumu? Inta B.

Vai saista radniecība

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa skaidro, ka radinieki droši drīkst cits citam pārskaitīt naudu, norādot maksājuma uzdevumā patieso nolūku: “Dāvinājums, kas saņemts no tuvākā radinieka un laulātā, netiek aplikts ar nodokli.

Precizējot – radinieki ir vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas. Bet uz brālēnu un māsīcu dāvinājumiem nodokļa atbrīvojums neattiecas. Nodoklis nav jāmaksā arī tad, ja naudu dāvinājuši vairāki radinieki. Tomēr, ja no katra dāvanā saņemtā summa gadā pārsniedz 10 000 eiro, to nepieciešams de­klarēt. Summu deklarē, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju – to pašu deklarāciju, kuru ik gadu sniedzam, lai atgūtu daļu nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem.”

Ja naudu dāvina (pārskaita) likuma izpratnē sveša persona, piemēram, kaimiņš, draugs, kolēģis vai vienkārši pielūdzējs, tad ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiks aplikta summa līdz 1425 eiro gadā.

Ja dāvinātā summa ir lielāka, no pārsnieguma daļas 23% jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Arī šādu dāvanā saņemto summu deklarē un samaksā nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Jāsaglabā attaisnojuma dokumenti

“Vēl viens īpašs gadījums – nauda tiek saņemta no svešiem cilvēkiem (ne radiniekiem), taču konkrētam mērķim – lai segtu izdevumus par izglītību vai medicīnu. Arī šādā gadījumā nodoklis nav jāmaksā.

Tomēr šajā situācijā ļoti svarīgi saglabāt visus attaisnojuma dokumentus par ārstēšanos vai izglītības iegūšanu: čekus, kvītis, līgumus un tamlīdzīgus dokumentus, jo tie pierāda, ka dāvinātā nauda tiešām izmantota minēto izdevumu segšanai,” skaidro VID pārstāve. Citiem vārdiem – lai VID būtu tiesības nepiemērot šādai naudai iedzīvotāju ienākuma nodokli, tās saņēmējam jāspēj dokumentāri pierādīt, ka nauda izmantota minēto izdevumu segšanai.