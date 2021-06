Vladislavs Gutkovskis pēc veiksmīgās sezonas Polijā cer tuvākajā nedēļā aizvadīt labas spēles arī Latvijas izlasē. Foto: “RAKOW”

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Futbolists Vladislavs Gutkovskis aizvadītajā sezonā pēc divu gadu pārtraukuma atgriezās Polijas ekstraklasē un ar Čenstohovas “Rakow” sarūpēja lielu pārsteigumu – čempionātā otrā vieta un triumfs kausa izcīņā.

Trenera faktors

“Kad vēl biju iepriekšējā komandā, ar mani sazinājās “Rakow” treneris Mareks Papšuns, vairākus mēnešus kontaktējāmies gandrīz pēc katras spēles. Viņš mani gribēja redzēt pie sevis,” pārcelšanos no “Nieciecza”, kur pavadīja četras ar pusi sezonas, spēlējot gan ekstraklasē, gan pirmajā līgā, uz “Rakow” pagājušajā vasarā skaidro Vladislavs Gutkovskis.

Tas izrādījās ļoti veiksmīgs solis, ko veicināja izcilais sezonas sākums – četrās spēlēs četri gūti vārti. Pēc tam gan rezultativitāte apsīka un līdz sezonas beigām čempionātā tika pievienoti vēl trīs, tomēr tas netraucēja kā vienīgajam smailes uzbrucējam saglabāt vietu sastāvā un aizvadīt 29 mačus.

“Jau no pirmās dienas viss bija kārtībā un parādīju, ka esmu pelnījis vietu pamatsastāvā, nevis vienkārši paspēlēt, bet dot labumu komandai.

Sākums izdevās, pēc tam negāja tik labi. Grūti spriest, kāpēc tā. Iespējams, pretinieki man veltīja lielāku uzmanību, lai gan katrā spēlē bija vārtu gūšanas iespējas.

Neiesitu, kājas vairs nebija tik vieglas,” stāsta futbolists. Kausa izcīņā Gutkovskis atkal uzspīdēja, ar pieciem vārtiem kļūstot par rezultatīvāko spēlētāju.

“Rakow” tikai aizpērn pēc ilga pārtraukuma atgriezās ekstraklasē un pirmajā piegājienā izcīnīja desmito vietu, bet šosezon veica vēl pārsteidzošāku soli uz priekšu.

“Sezonu ļoti labi iesākām, treneris daudz strādāja, lai pēc trīs četru spēļu labas sērijas komandā nesākas eiforija, lai nesākam domāt, ka esam jau kaut ko sasnieguši,” uzsver 26 gadus vecais uzbrucējs.

“Nebija arī spiediena no vadības, ka mums jābūt čempioniem vai jāiekļūst medaļās. Pirms sezonas galvenais uzdevums bija neizkrist no līgas, otrs mērķis – būt astoņniekā jeb pacelties mazliet aug­stāk nekā iepriekš.

Pēc ziemas pārtraukuma bija grūtāks moments, kad zaudējām trīs spēles pēc kārtas, bet nesākās panika, palikām pie sava plāna, un tas bija galvenais – arī sliktos brīžos jātic darbam. Par kausu, protams, ir īpašs gandarījums.”

Ieslēdza bāzē

Komandas kolektīvs bijis vienots, spēlētāji bieži pavadījuši laiku kopā, gājuši viens pie otra ciemos. Gutkovskis Polijā mīt kopā ar draudzeni Nadeždu. “Kad citi viesojas, negatavo, jo baidās, ka kaut kas nepatiks.

Tad pasūtām suši, picu. Man vislabāk garšo plovs, kas viņai ļoti labi sanāk,” stāsta spēlētājs. Polijā viņš jūtoties komfortabli, valodu zina labi, cilvēku mentalitāte līdzīga kā Latvijā, pilsētā bauda atpazīstamību.

“Domāju, ka taktika bija galvenais panākumu iemesls – katrs zināja savu vietu un uzdevumu, pašatdeve uz simts procentiem, neviens spēlētājs neizrādīja, ka viņam kaut kas nepatīk. Spēlējām ar augstu presingu. Kad mums bija bumba, nesitām uzreiz uz priekšu, bija savi uzstādījumi, kā tikt līdz soda laukumam.”

Šāda taktika liek vilkt paralēles ar Tamaza Pertijas vadīto “Valmieru”. Ar šo gruzīnu speciālistu arī Gutkovskim saistās īpašas atmiņas no “Skonto” laikiem.

“Ļoti daudz strādājām, viņš man norūdīja raksturu – laukumā un ārpus tā. 2015. gadā reiz ar “Daugavpili” nospēlējām 0:0, man bija slikta spēle, viņš nākamajā dienā mani ar dublieriem aizsūtīja uz Daugavpili un pēc tam uz mēnesi ieslēdza “Ķeizarmeža” bāzē,” atminas Gutkovskis, norādot, ka šobrīd tādu rīcību izprot labāk nekā toreiz.

Polijā strādājis ar astoņiem treneriem, bet neviens neesot tāds kā Pertija.

Vladislavam Gutkovskim līgums ar “Rakow” ir spēkā uz nākamo sezonu ar iespēju pagarināt vēl uz diviem gadiem.

Šovasar komandu gaida debija Eirokausos, finansiālās iespējas palielinās, un sastāvam tikšot piesaistīti spēcīgāki spēlētāji. Tas nozīmē arī jaunu cīņu par vietu sastāvā. Viņš cer, ka, labi sevi parādot, varēs karjeru turpināt augstākā līmenī.

Šobrīd Gutkovskis Latvijas izlases sastāvā gatavojas gaidāmajām spēlēm – pirmā no tām šovakar Baltijas kausā Rīgā pret Lietuvu. Pirmdien būs pārbaudes spēle viesos pret Vāciju, bet 10. jūnijā – kausa duelis Tallinā pret Igauniju.

“Tagad izlasei ir vairāk laika kopā patrenēties, slīpēt taktiku. Pēc spēles pret Turciju (3:3) nevajag sadomāties. Vācijas spēle ir notikums, grandi.

Centīsimies nospēlēt tā, lai par mums nesmietos. Vajag viņiem sagādāt labu treniņu pirms Eiropas čempionāta, varbūt domā, ka būs viegla spēle, jācenšas, lai tā nebūtu.

No pretiniekiem vairāk varu izcelt Timo Verneru. Būs interesanti paskatīties, kur esam mēs un kur – vācieši. Protams, tā būs viena no lielākajām spēlēm karjerā. Arī Baltijas kausā gribu labi nospēlēt, jo vēl neesmu to ieguvis,” tā Vladislavs Gutkovskis.

Vizītkarte. Vladislavs Gutkovskis

* Dzimis 1995. gada 2. aprīlī

* Futbola uzbrucējs

* Kopš 2015. gada spēlē Polijā, šobrīd pārstāv ekstraklases vienību Čenstohovas “Rakow”. 2021. gada kausa ieguvējs, 2. vieta čempionātā.

* Latvijā spēlējis “Olimp/RFS” un “Skonto”, 2014. gadā kļuva par virslīgas rezultatīvāko spēlētāju ar 28 gūtiem vārtiem.

* Latvijas izlasē 25 spēles, divi gūti vārti. Debija 2016. gadā pret Fēru salām.