Foto: no personīgā arhīva

Pārsteigums! Judzis pēc 2 gadu pārtraukuma atkal uz skatuves Latvijā; viņš pievienojies slavenai apvienībai 12

kokteilis.lv
20:34, 25. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Bijušais grupas “Dzelzs vilks” bundzinieks Mārcis Judzis divus gadus nebija kāpis uz skatuves Latvijā, kad pēc privātās dzīves nesaskaņām, kas tika publiskotas, tika atlaists no darba savā ilggadējā grupā “Dzelzs Vilks”.

Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājas kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus? 95
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Kokteilis
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
Lasīt citas ziņas

Vakar viņš bija redzams “Muzikālajā bankā” kopā ar liepājnieka Ivo Fomina grupu.

Kā sociālajos medijos sestdien, 24. janvārī, raksta mūziķis, līdz ar šo uzstāšanos viņš pievienojas Ivo Fomina grupai. Viņiem top jauns albums un gaidāms lielkoncerts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aktieris un bijušais maksātnespējas administrators Daugaviņš vērsies pret valsti Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Kokteilis
Magones Liedeskalnas bijušais mīlnieks viņas grāmatas atvēršanas svētkos bildinās citu slavenību. Kura ir laimīgā?
Kokteilis
Zināms, kurš radījis, iespējams, 2026. gada apspriestāko kleitu

“Ar neviltotu prieku varu paziņot, ka es no šīs dienas esmu Ivo Fomina grupas sastāvā un šodien mana debija pie bungām būs “Muzikālajā bankā”, kur savu balsi varat atdot par dziesmu “Ezera sonāte”. Sākam strādāt pie grupas albuma un drīzumā dzirdēsiet ko jaunu. Tiekamies 18. aprīlī Liepājas olimpiskajā centrā uz grupas lielkoncertu!” raksta Judzis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Magones Liedeskalnas bijušais mīlnieks viņas grāmatas atvēršanas svētkos bildinās citu slavenību. Kura ir laimīgā?
Kokteilis
Zināms, kurš radījis, iespējams, 2026. gada apspriestāko kleitu
Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājas kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.