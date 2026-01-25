Pārsteigums! Judzis pēc 2 gadu pārtraukuma atkal uz skatuves Latvijā; viņš pievienojies slavenai apvienībai 12
Bijušais grupas “Dzelzs vilks” bundzinieks Mārcis Judzis divus gadus nebija kāpis uz skatuves Latvijā, kad pēc privātās dzīves nesaskaņām, kas tika publiskotas, tika atlaists no darba savā ilggadējā grupā “Dzelzs Vilks”.
Vakar viņš bija redzams “Muzikālajā bankā” kopā ar liepājnieka Ivo Fomina grupu.
Kā sociālajos medijos sestdien, 24. janvārī, raksta mūziķis, līdz ar šo uzstāšanos viņš pievienojas Ivo Fomina grupai. Viņiem top jauns albums un gaidāms lielkoncerts.
“Ar neviltotu prieku varu paziņot, ka es no šīs dienas esmu Ivo Fomina grupas sastāvā un šodien mana debija pie bungām būs “Muzikālajā bankā”, kur savu balsi varat atdot par dziesmu “Ezera sonāte”. Sākam strādāt pie grupas albuma un drīzumā dzirdēsiet ko jaunu. Tiekamies 18. aprīlī Liepājas olimpiskajā centrā uz grupas lielkoncertu!” raksta Judzis.