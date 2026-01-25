Foto:Ekrānuzņēmums no Instagram

Vakar lielu ažiotāžu un viedokļu vētru soctīklos izraisīja “Muzikālās bankas” vadītājas Lindas Samsonovas kleita.

Tagad zināms, kurš šo tērpu radījis.

FOTO. "Muzikālās bankas" vadītājās kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus?
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
Signe raksta: “Šķiet, ka šis gads solās būt pārsteidzošs – arī modē. Robežas kļūst plānākas, audumi īsāki, bet drosme lielāka.”

Vairāki lietotāji komentāru sadaļā spriež, ka iespējams kleita uzvilkta otrādi.

Arī Aisma jautā: “Es ļoti atvainojos, bet vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?”
Māris izsakās skarbi: “Totāla bezgaumība! Man ar šis iekrita acīs..”

“Hmm… kas tur tāds? Linda tādu kleitu var atļauties. Augums skaists. Ja D izmēra krūtis ripotu laukā, tad būtu problēmas. Bet šis nav tas gadījums,” raksta lietotājs ar segvārdu @bdmmuzika.

Linda gan pati bija gatava viedokļu vētrai un prata par to pirms pasākuma paironizēt.

