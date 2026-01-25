Zināms, kurš radījis, iespējams, 2026. gada apspriestāko kleitu 0
Vakar lielu ažiotāžu un viedokļu vētru soctīklos izraisīja “Muzikālās bankas” vadītājas Lindas Samsonovas kleita.
Tagad zināms, kurš šo tērpu radījis.
Signe raksta: “Šķiet, ka šis gads solās būt pārsteidzošs – arī modē. Robežas kļūst plānākas, audumi īsāki, bet drosme lielāka.”
Vairāki lietotāji komentāru sadaļā spriež, ka iespējams kleita uzvilkta otrādi.
Arī Aisma jautā: “Es ļoti atvainojos, bet vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?”
Māris izsakās skarbi: “Totāla bezgaumība! Man ar šis iekrita acīs..”
“Hmm… kas tur tāds? Linda tādu kleitu var atļauties. Augums skaists. Ja D izmēra krūtis ripotu laukā, tad būtu problēmas. Bet šis nav tas gadījums,” raksta lietotājs ar segvārdu @bdmmuzika.
Linda gan pati bija gatava viedokļu vētrai un prata par to pirms pasākuma paironizēt.