Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops 0

18:52, 24. janvāris 2026
Vai tavs dzīvoklis biežāk izskatās pēc “kara zonas” vai arī perfekti sakārtotas vitrīnas? Izrādās, ka zodiaka zīmei var būt liela nozīme, kā mēs uzturam mājās kārtību. No nekārtīgajām Zivīm līdz perfekcionistiem Skorpioniem – šeit ir horoskops par to, kurš no mums māk dzīvot haosā un kurš necieš pat nelielu putekļu graudiņu.

Ar mākslīgā intelekta palīdzību zodiaka zīmes sarindotas – no pašas nekārtīgākās līdz tām, kuras pamana pat sīkāko puteklīti.

1. vieta – ZIVIS

Zivis dzīvo emocijās, nevis putekļos. Ja dzīvoklī stāv trīs netīras krūzes, tas nav slinkums – tā ir atmosfēra. Tipiska aina: Zivis sēž uz dīvāna, klausās mūziku, skatās griestos un domā par dzīvi, kamēr uz galda mierīgi dzīvo vakardienas makaroni un aizvakardienas tēja.

Viņas zina, ka vajadzētu sakārtot… bet dvēsele pieprasa ko citu. Zivis bieži vien aizraujas ar domām, atmiņām un sapņiem, kamēr fiziskā telpa paliek sekundārā. Pat ja zivīm tiek piedāvāts ātrs uzkopšanas risinājums, Zivis to aizsargā kā mākslas instalāciju.

