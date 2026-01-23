busulis pauls
busulis pauls
Foto: publicitātes

Konflikts turpina milzt: sabiedrībā zināmi ļaudis aicina pašvaldības pārdomāt līdzdalību “Dziesmu svētkos “Manai Dzimtenei”” 26

LETA
18:49, 23. janvāris 2026
Ziņas Kultūra

Atsevišķi komponisti, mūziķi, kordiriģenti un mūzikas producenti par nepieņemamu uzskata SIA “Auss Media” un biedrības “Latvijas Festivālu asociācija” īstenoto projektu “Dziesmu svētki “Manai Dzimtenei””, kas iepriekš ticis piedāvāts kā “Raimonda Paula Dziesmu svētki”, pausts atklātā vēstulē.

Vēstules autori uzskata, ka sākotnēji ar Paula vārdu izziņotais pasākums ir “neētisks, manipulatīvs un uz peļņas gūšanu vērsts projekts, kam maestro nav devis piekrišanu”. Paula vārds gan nesen noņemts no pasākuma nosaukuma.

Vēstulē pausta nostāja, ka, izmantojot Paula vārdu, tikuši maldināti koristu kolektīvi, diriģenti, izpildītāji un klausītāji. Vēstules autorus arī neapmierina, kā pasākumam piesaistītas pašvaldības un valsts iestādes, lai iegūtu publisko finansējumu. Vēstules parakstītāji aicina pašvaldības un Kultūras ministriju izvērtēt dalību šajā pasākumā un ieguldījumus tajā.

Atklāto vēstuli parakstījuši diriģents Māris Sirmais, komponists Raimonds Tiguls, mūziķis Intars Busulis, Latvijas Radio bigbenda vadītājs Kārlis Vanags un citi nozares pārstāvji.

Jau rakstījām, ka pasākuma rīkotāji nolēmuši mainīt Paula dziesmu svētku “Manai dzimtenei” nosaukumu, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu.

Kā aģentūrai LETA atzina koncerta mākslinieciskais vadītājs, komponists Jānis Ķirsis, tas darīts saistībā ar Paula publiski pausto skepsi par svētku norisi. Vienlaikus pasākuma saturs, iecere un mākslinieciskā koncepcija paliek nemainīga.

Pauls TV24 iepriekš tika paudis skepsi par dziesmu svētku rīkošanu, norādot, ka, viņaprāt, daudzi ar pasākumu vēlas nopelnīt, izmantojot viņa vārdu, un uzsverot, ka viņš nav piekritis, lai svētki tiktu rīkoti.

Koncerta “Manai dzimtenei” norise plānota 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka “Sidraba birzī” kā veltījums Paula 90 gadu jubilejai. Dalībai koncertā līdz šim pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju no Latvijas un diasporas.

Pirmizrāde: ŠEKSPĪRS.SONETI. Pauls | Busulis | Keišs
Maestro Raimonds Pauls
