“Neizvērtējot manu veselības stāvokli, ārste uzreiz izrakstīja Ozempic,” pacienti sūdzas, ka ārsti reizēm “ar vieglu roku” pieņem lēmumus 0
Svara jautājumi vienmēr bijuši ļoti aktuāli. Vairums, kas gājuši cauri sava svara sakārtošanas ceļam, piekritīs, ka tā ir cīņa. Gan fiziska, gan emocionāla. Un tikai retajam viss sakārtojas kā ar burvju nūjiņu. LA.LV redakcija saņēma kādas sievietes pieredzes stāstu saistībā ar konsultāciju pie endokrinologa. Viņas pieredze raisa būtiskus jautājumus par medikamentu izrakstīšanas praksi Latvijā.
“Es jutos ļoti nepatīkami pārsteigta un vīlusies pēc nesenās vizītes pie endokrinologa, par ko samaksāju 90 eiro. Man tā ir liela nauda, tāpēc ļoti pārdzīvoju un nolēmu neklusēt. Esmu pievērsusies svara jautājumam. Cerot, ka saņemšu profesionālu viedokli par savu situāciju, pierakstījos uz konsultāciju pie man ieteiktas speciālistes. Liels bija šoks, ka neizvērtējot manu veselības stāvokli, ārste uzreiz man izrakstīja “Ozempic”. “Ozempic”… pirms visas analīzes veiktas,” raksta mūsu lasītāja.
Sievietei radās būtisks jautājums: “Jutos kā samaksājusi naudu par neko. Man radās bažas un daudz neskaidrību – vai tiešām šādu medikamentu drīkst izrakstīt tā vienkārši, bez nepieciešamās diagnostikas? Vai ārstam tiešām nav jāizvērtē manas analīzes pirms izrakstīt recepti?”
Sazinājāmies gan ar Veselības inspekciju, gan ar Rīgas 1.slimnīcas endokrinoloģi Gitu Avotiņu un Latvijas Aptaukošanās aprūpes vadītāju, endokrinoloģi Dr. Maiju Gureviču, lai noskaidrotu, vai šāda speciālista rīcība ir pieņemama un vai Latvijā endokrinologi iesaka cilvēkiem iet “Ozempic” ceļu.
Rīgas 1.slimnīcas endokrinoloģe Gita Avotiņa norāda: “Ja runājam par konkrēto medikamentu, tad medikamenta “Ozempic” lietošanas indikācija ir 2.tipa cukura diabēta ārstēšanai, nevis svara samazināšanai.
2.tipa cukura diabēta ārstēšanai medikamenta izrakstīšanai ir stingras vadlīnijas no Nacionālā Veselības dienesta puses, kas var ietvert arī analīžu rezultātus. Pirms medikamenta uzsākšanas pacientam arī jāizslēdz medullārs vairogdziedzera vēzis.
Ar indikāciju svara samazināšanai ir citi medikamenti, ar to pašu aktīvo vielu semaglutīdu, kas ir “Ozempic” sastāvā, tas būtu “Wegovy”, kā arī duālas darbības medikaments tirzepatīds (“Mounjaro”) un vecākas paaudzes preparāti “Orlistats” jeb “Xenical” un bupropions/naltreksons jeb “Mysimba”.
Semaglutīda un tirzepatīda lietošanas kontrindikācijas (kad nedrīkst lietot) un īpašas piesardzības situācijas ir līdzīgas, atbilstoši 2025.gadā publicētajām Amerikas klīnisko endokrinologu asociācijas vadlīnijām, tās ir grūtniecība, medullārs vairogdziedzera vēzis, pankreatīts, žultsakmeņi un to izvērtēšanai var būt nepieciešamas ne tikai laboratoras analīzes, bet arī ultrasonogrāfijas izmeklējumi.”
Arī Latvijas Aptaukošanās aprūpes asociācijas vadītāja, endokrinoloģe Dr. Maija Gureviča uzsvēra, ka šāda rīcība – izrakstīt medikamentu, neiepazīstoties ar analīzēm, nav korekti.
“Pirms jebkura medikamenta nozīmēšanas ir jāzina pacienta slimību vēsturi (kas pacientam kaiš papildu palielinātam ķermeņa svaram), regulāri lietojamos citus medikamentus, kā arī asins analīžu rezultātus.
Piemēram, aknas ir daudzu medikamentu gala pārveides orgāns, līdz ar to aknu darbības traucējumiem kādus medikamentus arī nedrīkst lietot. Korekti būtu nozīmēt pacientam asins analīzes pirms medikamentu uzsākšanas, ja vien tās nav veiktas nesen,” norāda endokrinoloģe.
Tomēr viņa piebilst: “Lielākajai daļai pacientu vizītes brīdī ir atrodamas analīzes, kur ir pamata rādījumi, un var nozīmēt medikamentus pirmajā vizītē.”
Kas attiecas uz ļoti pretrunīgi vērtēto medikamentu “Ozempic”, tad Dr. Maija Gureviča, tāpat kā endokrinoloģe Gita Avotiņa, pauda, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums.
Kā jau iepriekš minēts – “Ozempic” ķīmiskā viela ir semaglutīds, ko ar nosaukumu “Ozempic” pielieto pacientiem ar diagnosticētu 2.tipa cukura diabētu, savukārt “Wegovy” ir medikaments, ko izmanto aptaukošanās ārstēšanā.
“Semaglutīds ir pētīts pacientiem bez 2.tipa cukura diabēta, tam ir pierādīta efektivitāte ķermeņa svara samazināšanā. Eiropas un ASV rekomendācijas iekļauj semaglutīdu aptaukošanās ārstēšanā papildu dzīves veida izmaiņām (uztura paradumi, fiziskās slodzes rekomendācijas),” skaidro speciāliste.
Dr. Maija Gureviča vērš uzmanību, ka “mūsdienās tā ir endokrinologa ikdienas prakse ārstēt aptaukošanos ar medikamentu semaglutīdu, jo ir zināms, ka aptaukošanās ir saistīta ar daudzām pavadošām slimībām un stāvokļiem, kas būtiski ietekmē pacientu veselību nākotnē (piemēram, sirds un asinsvadu slimības, 2.tipa cukura diabēts, podagra). Pacients ar palielinātu ķermeņa svaru nav tikai skaistuma jautājums, bet gan pirmām kārtām – veselība.”
