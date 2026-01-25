Detektīvs Lietuvā: nakts laikā pazūd tilts pār upi, mērs aizbrauc izlūkos un pats ir pārsteigts 0
Kēdaiņu rajonā izcēlies īsts detektīvs – pazudis tilts uz Ažīteņiem, un pat vietējais mērs Valentīns Tamulis nebija informēts par notiekošo. 30. decembrī viņš devās uz vietu un atklāja, ka tilts pāri Šušves upei ir nojaukts, nav informācijas zīmju, bet apkārt mētājas būvgruži un stāv ekskavators. Sociālajos tīklos viņš publicēja video, kurā izsaka neizpratni, kāpēc nav nekādu datu par darbiem, raksta lrytas.lt.
Iedzīvotāji kritizēja mēra neinformētību, norādot, ka viņa uzdevums ir iegūt atbildes, nevis publiski uzdot jautājumus. Uzņēmums “Via Lietuva” paziņoja, ka informācija jau novembrī nodota vietējai pārvaldei, un līgums ar būvnieku “Kauno keliai” noslēgts 9. septembrī. Tilts tika nojaukts laikā no 8. līdz 19. decembrim.
Problēma izgaismo nopietnus saziņas trūkumus starp pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī iespējamu spriedzi, kas radušās pēc neveiksmīgas tilta rekonstrukcijas. Tas palielinājis neuzticēšanos starp pusēm.
Tikmēr Ažīteņu iedzīvotājiem būs jāpaciešas vēl ilgi – jaunā tilta būvniecība sāksies 2024. gada 15. martā un ilgs līdz 2026. gada rudenim. Projekta izmaksas pārsniedz 1,6 miljonus eiro (bez PVN).