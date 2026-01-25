Foto: Freepik.com

Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?

Ne katram 2026. gads nesīs vieglumu un veiksmi. Uguns Zirga gads dažām zodiaka zīmēm kļūs par nopietnu pārbaudījumu periodu, kad vienlaikus var saasināties jautājumi darbā, finansēs, attiecībās un veselībā. Astrologi norāda, ka 2026. gadā īpaši izaicinājumiem pakļauti būs četri zodiaka zīmju pārstāvji.

Ukraiņu astrologs Vlads Ross ir apkopojis detalizētu horoskopu 2026. gadam, izcēlis gada neveiksminiekus un paskaidrojis, kas katru no viņiem sagaida mīlestībā un attiecībās, darbā, naudas un veselības jautājumos.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

