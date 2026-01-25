“Mēs gribam Streipu, viņš vismaz ir interesants, zinošs un asprātīgs, bet lūdzu ne Grēviņu!” Latvieši jau laikus gatavojas Eirovīzijai 0
Eirovīzijas dziesmu konkurss ir viens no skatītākajiem un emocijām bagātākajiem mūzikas notikumiem Eiropā un ārpus tās robežām. Katru gadu tas vieno miljoniem skatītāju, kas seko līdzi ne tikai dziesmām un priekšnesumiem, bet arī valstu nacionālajām atlasēm, skatuves šoviem un negaidītiem pārsteigumiem. Arī Latvijā šis konkurss iemantojis īpašu vietu skatītāju sirdīs – no triumfa ar “Prāta Vētru” un “Mariju Naumovu” līdz cerībām, ko nes katrs jauns pārstāvis. Šobrīd, kad tuvojas “Supernova”, kur uzzināsim nākamo Latvijas pārstāvi, bet pirms tam soctīklā “Treads” izveidojusies diskusija par to, kuram vajadzētu komentēt Eirovīzijas finālu.
“Vai varam jau laicīgi vienoties: neļaujam Grēviņam komentēt Eirovīziju šogad. Viņš ir neieinteresēts, garlaicīgs un var redzēt, ka viņas zināšanas par mūziku un ģeogrāfiju aprobežojas ar indie kultūru. Labāk Streipu, vismaz ir interesants, zinošs un asprātīgs. Reiz tika noņemts oligarhu interešu dēļ. Grēviņš toreiz man atbildēja “paskaties kalendārā”, bet neviens jau vairs nav jauns kumeļš,” Māris raksta.