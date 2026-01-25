“Viņa svinēja divas dzimšanas dienas!” Anatolijs Kreipāns atklāja, kāda bijusi viņu pēdējā telefonsaruna ar Uļjanu Semjonovu 0
Šī gada 8. janvārī, 73 gadu vecumā aizsaulē aizsaukta divkārtēja olimpiskā čempione, trīskārtēja pasaules un desmitkārtēja Eiropas čempione Uļjana Semjonova. Sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns žurnālam “Privātā Dzīve” atklāja, kāda bijusi viņu pēdējā telefonsaruna.
“Ar Uļu pēdējo reizi sazvanījos pērn pavasarī. Man palūdza par viņu uzrakstīt, taču, zinot, ka Uļa nejutās īpaši labi, sākumā negribēju viņu traucēt. Palūdzu cilvēkam, kas pie viņas gāja, lai pajautā, vai varu piezvanīt. Telefonsarunā viņa bija dusmīga. No kura laika tev kādam jāprasa atļauja, lai varētu man piezvanīt? Kāpēc nevari vienkārši piezvanīt?” smaidot atminējās Kreipāns. Viņam izdevies iekarot basketbolistes sirdi, tādēļ intervijās Uļa bijusi atklāta.
“Pirms pāris gadiem devos pie Uļas uz mājām, sarunājos ar viņu kā olimpisko čempioni – medaļnieci. Uzzināju daudz ko tādu, ko iepriekš nekur nebiju lasījis. Par to, kā viņa, atbraucot uz Rīgu, dažas reizes mēģinājusi aizmukt uz mājām. Viņu faktiski izcēla no vilciena. Uļa atzinās: “Ja tajā laikā būtu bijuši mobilie telefons, es mammai zvanītu simts reižu dienā.”
Uļai bijusi ļoti laba plašu kolekcija. “Viņa stāstīja, ka Monreālā, kur kļuva par olimpisko čempioni, vismaz pusotras stundas pavadīja plašu veikalā – izvēlējās četras piecas plates, kuras var nopirkt un atvest. Tolaik tādas šeit nebija dabūjamas,” viņš stāstīja.
Uļa bijusi arī daudzu svētku iniciatore. “Ja Latvijas Olimpiešu sociālajā fondā, kur viņa rūpējās par sporta veterāniem, tika rīkotas kādas ballītes, tās notika pie Uļas. Atminos, ka viņa man teica – katru gadu svinot divas dzimšanas dienas. Vienu 9. martā, kad ir dzimusi, un otru 8. martā, kad saņem apsveikumus Sieviešu dienā,” Kreipāns stāstīja.
