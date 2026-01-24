“Vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?” Skatītāji pārsteigti par “Muzikālās bankas” vadītājas tērpu 160
Šodien Daugavpils Olimpiskajā centrā notiek “Latvijas Radio 2” aptaujas “Muzikālā banka 2024” noslēguma ceremonija, vēsta ziņu aģentūra LETA.
Noslēguma ceremonijā par aizvadītā gada vērtīgākās popa un roka dziesmas titulu sacenšas 15 dziesmas. Uzvarētāju noteiks klausītāju un skatītāju balsojums, taču raidījuma skatītāju uzmanību šoreiz piesaistījis nevis mūziķu sniegums vai dziesmas, bet gan pavisam kas cits – raidījuma vadītājas tērps.
Sociālo mediju platformā “Threads” jau tiek publicētas fotogrāfijas, un izskan pirmie komentāri.
Signe raksta: “Šķiet, ka šis gads solās būt pārsteidzošs – arī modē. Robežas kļūst plānākas, audumi īsāki, bet drosme lielāka.”
Vairāki lietotāji komentāru sadaļā spriež, ka iespējams kleita uzvilkta otrādi.
Māris izsakās skarbi: “Totāla bezgaumība! Man ar šis iekrita acīs..”
“Hmm… kas tur tāds? Linda tādu kleitu var atļauties. Augums skaists. Ja D izmēra krūtis ripotu laukā, tad būtu problēmas. Bet šis nav tas gadījums,” raksta lietotājs ar segvārdu @bdmmuzika.
Diskusijas uzņem apgriezienus arī sociālo mediju platformā “X”
Nu nez, ja Linda Samsonova gribēja skandalozāko kleitu šonedēļ, tad vajadzēja leopardu rakstu! #muzikalabanka pic.twitter.com/tknJzYyhJb
— Rihards Gromuls (@Gromuls) January 24, 2026
When You have been working on your summer body, but its mid-January.
P.S. Ja man būtu tāda prese kā Lindai, es arī staigātu bez krekla 🫶🏻
— ance jirgena (@anciitej) January 24, 2026
😁kur ir redzēts ka sieviete tā presīti rāda tv ,piiiiirmo reiz redzu
— Beep (@KursiitisK) January 24, 2026
it kā #MuzikalaBanka, bet tērps gan tāds vairāk uz Eirovīzijas pusi pic.twitter.com/OB4T99uNNl
— jevgenijs (@rubinstein_) January 24, 2026
Nepareizi uzvilkta kleita. Dàma nesaprata, ka tas izgriezums uz muguras.. gadās 🤣
— Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇺🇦 (@KaijaSkujina) January 24, 2026
Par vērtīgākās dziesmas titulu “Muzikālās bankas 2025” finālā sacenšas “Yūt” dziesma “Acis”, Luizes Burmistrovas dziesma “Asaras vairs nav tā vērtas”, Fiņķa dziesma “Baudam!”, “Medību lauki” dziesma “Citos medību laukos” un Viktora Buntovska dziesma “Dārznieks”.
Tāpat par uzvaru sacenšas Atvara ar dziesmu “Dzīve mūs mētā”, Ivo Fomins ar dziesmu “Ezera sonāte”, “Prāta vētra” ar dziesmu “Gribēju būt rokstārs”, Miks Galvanovskis ar dziesmu “Kad izdzisīs” un grupa “Carnival Youth” un Evija Vēbere ar dziesmu “Labākā doma pasaulē”.
Finālā sacenšas arī “Sudden Lights” ar dziesmu “Lai tev apnīk skumt, Emilija ar dziesmu “Pašam būt”, Antra Stafecka ar dziesmu “Sauciet”, Dons ar dziesmu “Tuvums”, kā arī “Kautkaili” ar dziesmu “Vēl vienu reizi”.