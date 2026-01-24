FOTO: “Muzikālā banka 2025”

“Vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?” Skatītāji pārsteigti par “Muzikālās bankas” vadītājas tērpu 160

22:01, 24. janvāris 2026
Šodien Daugavpils Olimpiskajā centrā notiek “Latvijas Radio 2” aptaujas “Muzikālā banka 2024” noslēguma ceremonija, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Noslēguma ceremonijā par aizvadītā gada vērtīgākās popa un roka dziesmas titulu sacenšas 15 dziesmas. Uzvarētāju noteiks klausītāju un skatītāju balsojums, taču raidījuma skatītāju uzmanību šoreiz piesaistījis nevis mūziķu sniegums vai dziesmas, bet gan pavisam kas cits – raidījuma vadītājas tērps.

Sociālo mediju platformā “Threads” jau tiek publicētas fotogrāfijas, un izskan pirmie komentāri.

Kokteilis
Signe raksta: “Šķiet, ka šis gads solās būt pārsteidzošs – arī modē. Robežas kļūst plānākas, audumi īsāki, bet drosme lielāka.”

Vairāki lietotāji komentāru sadaļā spriež, ka iespējams kleita uzvilkta otrādi.

Arī Aisma jautā: “Es ļoti atvainojos, bet vai šī kleita nav uzvilkta ar mugurpusi uz priekšu?”

Māris izsakās skarbi: “Totāla bezgaumība! Man ar šis iekrita acīs..”

“Hmm… kas tur tāds? Linda tādu kleitu var atļauties. Augums skaists. Ja D izmēra krūtis ripotu laukā, tad būtu problēmas. Bet šis nav tas gadījums,” raksta lietotājs ar segvārdu @bdmmuzika.

Diskusijas uzņem apgriezienus arī sociālo mediju platformā “X”

Par vērtīgākās dziesmas titulu “Muzikālās bankas 2025” finālā sacenšas “Yūt” dziesma “Acis”, Luizes Burmistrovas dziesma “Asaras vairs nav tā vērtas”, Fiņķa dziesma “Baudam!”, “Medību lauki” dziesma “Citos medību laukos” un Viktora Buntovska dziesma “Dārznieks”.

Tāpat par uzvaru sacenšas Atvara ar dziesmu “Dzīve mūs mētā”, Ivo Fomins ar dziesmu “Ezera sonāte”, “Prāta vētra” ar dziesmu “Gribēju būt rokstārs”, Miks Galvanovskis ar dziesmu “Kad izdzisīs” un grupa “Carnival Youth” un Evija Vēbere ar dziesmu “Labākā doma pasaulē”.

Finālā sacenšas arī “Sudden Lights” ar dziesmu “Lai tev apnīk skumt, Emilija ar dziesmu “Pašam būt”, Antra Stafecka ar dziesmu “Sauciet”, Dons ar dziesmu “Tuvums”, kā arī “Kautkaili” ar dziesmu “Vēl vienu reizi”.

