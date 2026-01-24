Citi pat mēnesī šādu naudu nevar nopelnīt – Niks Endziņš atklāj, cik maksā par mājas īri 0
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki – uzņēmējs Niks Endziņš kopā ar mīļoto digitālā satura veidotāju Sindiju Bokāni – nonākuši neapskaužamā situācijā. Lai gan abi kopā dzīvo vien neilgu laiku, apstākļu spiesti, viņi meklē jaunu pajumti, jo pašreizējais nams tiek izlikts pārdošanā.
Pāris lūkojas Rīgas apkārtnes virzienā, un viņu finansiālās ambīcijas ir ievērojamas – īrei plānots atvēlēt no viena līdz pat diviem tūkstošiem eiro mēnesī.
Jaunajam mājoklim jābūt pilnībā mēbelētam, taču Sindijai ir vēl kāda specifiska prasība. “Man vajag vannu beidzot, jo šajā mājā nav vannas,” viņa uzsver.
Kaut arī Rāmavā tika atrasts variants, kas atbilstu komforta prasībām, Sindiju mājas izmērs neapmierināja, lai gan sludinājumā solīts: “Ideāli uzlabota ģimenes māja tikai piecpadsmit minūtes no Vecrīgas.”
Papildus tehniskajiem parametriem, pārim jāsaskaras ar divām nopietnām problēmām. Niks atzīst, ka atrast saimniekus, kuri akceptē suņus, ir grūti: “Ļoti daudzi, kas izīrē mājas, ir pret suņiem.”
Niks pat pieļauj, ka viņa klātbūtne apskatēs varētu kaitēt darījumam: “Nezinu, viņi laikam domā, ka es bandīts esmu.” Risinājums varētu būt viltīgs – Sindija līgumu parakstītu viena, bet Niks pievienotos vēlāk, cerot, ka pēc dokumentu sakārtošanas īpašnieki vairs neiebildīs.