FOTO: ekrānuzņēmums / “Instagram”

Citi pat mēnesī šādu naudu nevar nopelnīt – Niks Endziņš atklāj, cik maksā par mājas īri 0

16:14, 24. janvāris 2026
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki – uzņēmējs Niks Endziņš kopā ar mīļoto digitālā satura veidotāju Sindiju Bokāni – nonākuši neapskaužamā situācijā. Lai gan abi kopā dzīvo vien neilgu laiku, apstākļu spiesti, viņi meklē jaunu pajumti, jo pašreizējais nams tiek izlikts pārdošanā.

Niks aizkadrā atklāj: “Es satikos ar mājas saimnieku, un viņš ir gatavs šo māju pārdot par ļoti labu ciparu. Viņš mums dod laiku, lai varam pārvākties, un arī atdos visu drošības naudu.” Šīs pārmaiņas sakrīt ar pāra vēlmi pēc plašākas dzīvesvietas.

Pāris lūkojas Rīgas apkārtnes virzienā, un viņu finansiālās ambīcijas ir ievērojamas – īrei plānots atvēlēt no viena līdz pat diviem tūkstošiem eiro mēnesī.

Endziņš skaidro, ka pašreizējās izmaksas lielā mērā nosaka ekskluzīvā atrašanās vieta: “Par šo māju mēs mēnesī maksājam 1700 eiro – tik dārgi ir jāmaksā tikai tāpēc, ka tā atrodas Piņķos. Ja šī māja būtu kaut kur Rīgā, tā maksātu kādu tūkstoti.”

Jaunajam mājoklim jābūt pilnībā mēbelētam, taču Sindijai ir vēl kāda specifiska prasība. “Man vajag vannu beidzot, jo šajā mājā nav vannas,” viņa uzsver.

Kaut arī Rāmavā tika atrasts variants, kas atbilstu komforta prasībām, Sindiju mājas izmērs neapmierināja, lai gan sludinājumā solīts: “Ideāli uzlabota ģimenes māja tikai piecpadsmit minūtes no Vecrīgas.”

Papildus tehniskajiem parametriem, pārim jāsaskaras ar divām nopietnām problēmām. Niks atzīst, ka atrast saimniekus, kuri akceptē suņus, ir grūti: “Ļoti daudzi, kas izīrē mājas, ir pret suņiem.”

Arī iepriekšējie skandāli joprojām met ēnu uz Nika ikdienu. “Zini, šo māju man bija ļoti grūti dabūt, jo agrāk es biju skandaloza personība. Man nedeva īrēt. Tas nekas, ka es biju attaisnots, bet apsūdzības man ir bijušas,” viņš atklāti stāsta.

Niks pat pieļauj, ka viņa klātbūtne apskatēs varētu kaitēt darījumam: “Nezinu, viņi laikam domā, ka es bandīts esmu.” Risinājums varētu būt viltīgs – Sindija līgumu parakstītu viena, bet Niks pievienotos vēlāk, cerot, ka pēc dokumentu sakārtošanas īpašnieki vairs neiebildīs.

Plašāk skaties:

