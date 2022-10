Ministru prezidents Krišjānis Kariņš Foto: Edijs Pālens/LETA

Partijas kā vienīgo premjera amata kandidātu min Kariņu Ieteikt







Pēc būtības kā vienīgais reālais nākamās valdības vadītājs tiek minēts pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), savukārt koalīcijas kodolu varētu veidot “Jaunā vienotība” (JV), “Apvienotais saraksts” (AS) un Nacionālā apvienība (NA).

Ja galīgajos vēlēšanu rezultātos paliktu spēkā pašreizējā situācija, ka “Attīstītībai/Par!” netiek ievēlēta Saeimā, tad viens no variantiem būtu, ka koalīciju veidotu tikai trīs partijas – JV, AS un NA, kurām pēc Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā aprēķina varētu būt vairākums ar 54 vietām Saeimā.

Vēl nevar pilnībā izslēgt arī iespēju, ka šādā situācijā sava veida sadarbība ar koalīciju varētu veidoties arī “Progresīvajiem”. Tomēr šāda iespēja lielā mērā varētu būt atkarīga, vai NA un “Progresīvajiem” izdotos rast risinājumu saistībā ar atšķirīgajām ideoloģiskajām nostādnēm. Paši “Progresīvie” pauž gatavību piedalīties sarunās par nākamās koalīcijas veidošanu.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) vēl nezaudē cerības pārliecināt pārējos sadarboties, tomēr pašlaik no koalīcijas potenciālā kodola partiju puses lielā mērā nosprausta “sarkanā līnija” sadarbībai ar tādu ZZS, kura turpina sadarbību ar Aivaru Lembergu. ZZS no savas puses pauž, ka no Lemberga nenorobežosies.

Situācija mainītos, ja vēlēšanu rezultātu skaitīšanas gaitā tomēr izrādītos, ka AP būtu ievēlēta Saeimā.

Valsts prezidents Egils Levits pirmdien, 3.oktobrī, aicinājis uz Rīgas pili visus 14.Saeimā ievēlētos politiskos spēkus. Pēc prezidenta paustā, tikšanās mērķis būšot pārrunāt redzējumu par nākamās valdības uzdevumiem.

Tāpat paredzams, ka nākamnedēļ norisināsies sarunas par koalīcijas veidošanu.