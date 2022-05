Foto: LETA

Piektdienas vakarā pirms plkst.21 Rīgā noslēdzās pasākums “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma”, kurā pēc Valsts policijas aplēsēm bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku.

Aizvadītais pasākums ir vērtējams kā mierīgs, vērtēja Valsts policija, vienlaikus uzsverot, ka policija vērtē aizvien atsevišķi notiekošās situācijas un turpina strādāt pastiprinātā režīmā.

Gājiena noslēgumā dalībnieki sapulcējās sakuru dārzā Uzvaras parkā, kurā tika dziedātas dziesmas un teiktas runas.

Pasākums Uzvaras parkā noslēdzās ar pasākumu vadītāju uzrunām un skaļām ovācijām, noslēgumā nodziedot mūžībā aizgājušā komponista Mārtiņa Brauna dziesmu “Saule, pērkons, Daugava”.

Kā novēroja aģentūra LETA, gājiens ap plkst.18 pie Brīvības pieminekļa tika atklāts, nodziedot Latvijas himnu. Uz gājienu bija pulcējušies pārsvarā vidēja vecuma ļaudis, bija redzami arī jaunieši un bērni. Daudziem līdzi bija Latvijas karogi, pa retam kādam bija arī Ukrainas karogs.

Daži atnākušie bija paņēmuši līdzi arī pa kādam spilgtākam atribūtam, piemēram, veseri, kas, acīmredzot, simbolizē nodomu nojaukt padomju pieminekli Pārdaugavā.

Kā novēroja aģentūra LETA, gājiens izstiepās vairāk nekā kilometra garumā – kad tā pirmās rindas jau tuvojās galamērķim, pēdējie dalībnieki vēl atradās netālu no Rīgas domes.

Gājienu uzraudzīja vairāki simti policistu. Valsts drošības dienests iepriekš tika atzinis, ka provokāciju riskus šajā patriotiski noskaņoto Latvijas iedzīvotāju gājienā pilnībā izslēgt nevar.

Aģentūras LETA vērojumi liecināja, ka kopumā pasākums aizritēja mierīgā gaisotnē, lai arī atsevišķi konflikti bija. Kā informēja Valsts policija, saistībā ar notikušo gājienu nācies aizturēt astoņas personas, no kurām viena tika centusies stāties gājienam ceļā, lai to nepieļautu.

Kā informēja policija, aizturētā persona bija nogūlusies gājiena maršrutā uz ielas tuvāk Uzvaras parkam.

Vēl kāda persona aizturēta par sīko huligānismu, no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem rādot nepiedienīgus žestus un izsaucot saukļus, savukārt trešā – par to, ka no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem telefonā rādīja Krievijas karogu.

Vēlāk viena persona aizturēta koncerta norises vietā, jo izkliedza necenzētus vārdus. Pret šo personu sākts administratīvais process par sīko huligānismu un nepakļaušanos policijas prasībām. Tāpat koncerta laikā aizturētas divas personas par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā.

Tāpat pie administratīvās atbildības sauktas divas personas par dronu lidināšanu.

Kā novēroja aģentūra LETA, pēc gājiena nonākšanas Uzvaras parkā pasākums lielā mērā noritēja mierīgi un nekādi lieli ekscesi nebija vērojami. Cilvēki bija noskaņoti emocionāli un pasākumu vadītāju uzrunas pavadīja ar skaļiem aplausiem un saucieniem.

Gājienu “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma” noorganizējuši patriotiski noskaņoti Latvijas iedzīvotāji, pamatā lai paustu atbalstu padomju pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanai.