Publicitātes foto

Turpinot attīstīt ātrākas un ērtākas iepirkšanās iespējas un balstoties līdzšinējā veiksmīgajā pieredzē, “Rimi paplašina pašapkalpošanās skeneru sistēmas pieejamību. No 17. decembra pašapkalpošanās skeneri pieejami arī tirdzniecības centra “Spice” “Rimi” hipermārketā.

Sistēmas izveidē 130 000 eiro

Šis “Rimi” hipermārkets kļūst par trešo veikalu, kurā ir pašapkalpošanās skeneri. Pircējiem pieejami 90 jaunākās paaudzes pašapkalpošanās skeneri, četri maksājumu termināļi un astoņi pašapkalpošanās svari sveramajām precēm. Skeneri izvietoti pie ieejas veikalā. Sistēmas izveidē investēti 130 000 eiro.

Pašapkalpošanās skeneri darbosies tāpat kā veikalos “Rimi Valdemārs” un “Rimi Alfa”: sistēmas galvenā priekšrocība ir iespēja “Mans Rimi” kartes īpašniekiem būtiski paātrināt iepirkšanās procesu.

Noskenējot pirkumus jau brīdī, kad pircējs tos pievieno savam grozam, preces iespējams uzreiz ievietot iepirkumu maisiņā. “Mans Rimi” karte identificē pircēju un savieno informāciju par noskenētajām precēm ar maksājumu termināli; tādējādi, norēķinoties pie specializētās kases, tie nav atkārtoti jāskenē.

Balstās uz iepriekšējo pozitīvo pieredzi

“Pārējos divos veikalos, kur jau pieejami pašapkalpošanās skeneri, vērojama laba pircēju atsaucība. Pašapkalpošanās skenerus lielākoties izvēlas pircēji, kuri novērtē iepirkšanās ērtumu un laika ietaupījumu, jo nav jāstāv rindā, lai norēķinātos par pirkumiem, kas it īpaši ērti ir steidzīgajā pirmssvētku periodā.

Veikalā “Rimi Valdemārs” pašapkalpošanās skenerus lielākoties izvēlas pircēji, kuri veic lielākus pirkumus; tos aktīvi lieto jaunieši, bet 77% gadījumu šo iespēju izmanto 26–45 gadus veci pircēji,” novērojumos dalās “Rimi Latvia” valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Lai iepirktos, izmantojot pašapkalpošanās skeneri, pircējam jāveic trīs darbības. Pie ieejas veikalā vai citā norādītā vietā klients reģistrē Mans Rimi karti un paņem skeneri. Izvēloties produktus un pievienojot tos savam pirkumu grozam vai ievietojot iepirkumu maisiņā, klients tos uzreiz noskenē. Ejot ārā no veikala, atliek vien kases terminālī nolasīt savu pirkumu sarakstu no Mans Rimi kartes un par to norēķināties.

Plāno izveidot jaunu mobilo lietotni

Plānots, ka jau janvārī pircējiem skeneru izmantošanai tiks piedāvāta īpaša mobilā lietotne, kas aizvietos plastikāta “Mans Rimi karti”.

“Rimi” pircējiem ir visplašākās iespējas plānot un veikt savus ikdienas pirkumus – viss atkarīgs no tā, kāds ir visērtākais iepirkšanās veids katrā konkrētajā situācijā. Papildus pašapkalpošanās kasēm un skeneriem jau kopš rudens ir pieejams ērts un moderns interneta veikals.

“Rimi” e-veikalā var pasūtīt gan pārtiku, gan sadzīves preces ar iespēju pirkumus piegādāt uz mājām, saņemt veikalā vai arī izmantot Baltijā unikālu “Rimi Drive” risinājumu.