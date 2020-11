Foto: AFP/LETA

Pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās faktiski no visām Eiropas valstīm





Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir nolēmis būtiski mainīt pašizolācijas slieksni, iebraucot Latvijā no ārvalstīm, kā rezultātā pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās faktiski no visām Eiropas valstīm.

Vēl pagājušajā nedēļā pašizolācijas slieksnis bija pielāgots Latvijas aktuālajam divu nedēļu kumulatīvajam saslimstības ar Covid-19 rādītājam uz 100 000 iedzīvotāju.

Šim rādītājam strauji augot un Latvijā patlaban sasniedzot jau 164,6 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, SPKC ir mainījis pieeju un noteicis, ka desmit dienu pašizolācija Latvijā būs jāievēro, iebraucot no visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais rādītājs pārsniedz 50 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

Pēc šādām izmaiņām pašizolācija turpmāk nebūs jāievēro, tikai atgriežoties no Vatikāna, liecina SPKC apkopotie dati. Visās pārējās ES un EEZ valstīs kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs pārsniedz 50.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ vai Apvienotās Karalistes, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Urugvajas, Japānas, Dienvidkorejas, Singapūras, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Atgriežoties no citām SPKC sarakstā neminētajām valstīm, pašizolācija ir jāievēro.

Lai arī Latvijas saslimstības ar Covid-19 kumulatīvais rādītājs ir strauji audzis, tas joprojām ir viens no zemākajiem Eiropā. Mazāks nekā Latvijā šis rādītājs ir tikai Somijā – 51,9, Igaunijā – 91,9, un Norvēģijā – 105,3.

Sarakstā tūlīt virs Latvijas ir Īrija – 195,1, Grieķija – 201,3, un Islande – 209,8. Lietuvā saslimstības rādītājs ir izaudzis līdz 373,2. Pašā saraksta augšgalā ir Andora – 1738,1, Čehija – 1585,8, un Beļģija – 1575,7.

Saraksts un pašizolācijas prasības stājas spēkā 7.novembrī.

Vidējais ES un EEZ nedēļas saslimstības rādītājs ir 598, kas nozīmē, ka regulārie pasažieru pārvadājumi nav atļauti uz valstīm, kur ir vairāk nekā 1196,7 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Saskaņā ar SPKC informāciju, no pirmdienas, 9.novembra, regulārie pasažieru pārvadājumi būs aizliegti uz Andoru, Čehiju, Beļģiju, Luksemburgu un Šveici, bet tie atkal ir atļauti uz Slovēniju, Lihtenšteinu, Nīderlandi un Vatikānu.

